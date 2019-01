Opava - S jasným cílem atakovat pozice v play off vstoupili včera prvním tréninkem do zimní přípravy extraligoví hokejbalisté Opavy.

Jan Přikryl (vpravo) věří v dobré jaro opavských hokejbalistů. | Foto: DENÍK/Vladimír Žurek

Trenér Jiří Christ v úterním podvečeru přivítal na hřišti v Kylešovicích kompletní kádr. „Hokejbal mi už hodně chyběl. Na první trénink jsem se těšil. Doufám, že i ostatní kluci jsou na tom stejně,“ přiznal po tréninku s úsměvem kapitán týmu Jan Přikryl.

Aktuálně předposlední celek extraligy má před sebou měsíc tvrdého drillu. „S fyzičkou by problém být neměl. V pohybu jsme se udržovali i během přestávky. Řada kluků dělá doplňkové sporty,“ podotkl semdadvacetiletý centr. Opavští nyní budou trénovat třikrát týdně, v úterý, čtvrtek a neděli.

„Máme se opravdu v čem zlepšovat. Od defenzivy až po útočnou fázi. Koncovka byla v našem podání během podzimu hodně žalostná,“ zůdraznil opavský útočník a dodal: „Doufám, že o místo v kádru si řeknou i mladí hráči. Musí ale chtít, a své kvality předvést jak na hřišti, tak i přístupem.“

Do konce základní části extraligy chybí Opavě odehrát ještě šest utkání. „Při pohledu na tabulku by nás měla zajímat hlavně záchrana. Podle mne ale tento tým do spodních pater nepatří. Při vyrovnanosti soutěže má každý bod svou váhu. Věřím, že tento tým má na to, aby hrál v play off,“ zdůraznil opavský kapitán Jan Přikryl.