Jezdecký klub Opava Kateřinky se může pochlubit dětmi, které ho úspěšně reprezentují. Během uplynulého víkendu se osmiletá Lenka Hrušková a dvanáctiletá dvojčata Václav a Anička Humplíkovi zúčastnili v Polkovicích oblastního mistrovství pony pro děti a juniory v parkurovém skákání.

Talentovaný jezdec Václav Humplík | Foto: JK Kateřinky

Jejich snaha o co nejlepší umístění jim skutečně vyšla. Lenka si s klisničkou Surri vyskákala třetí místo v kategorii Benjamínci, Vašek v sedle Merlina zvítězil v soutěži pro děti od osmi do dvanácti let v kategorii A, v kategorii B získal čtvrté místo a sestra Anička byla pátá. Ze sedla svého pony Kalamajka pak přesedla na vzrostlou klisnu Buena Utopia a v kategorii pro děti od jedenácti do 14 let v kategorii velkých koní spolu skončily na krásném třetím místě. Anička s Vaškem si svými výkony zajistili účast na srpnovém mistrovství republiky v pony parkurovém skákání. Kromě talentu a sportovního ducha mají tyto tři šikovné děti z kateřinského Jezdeckého klubu i skvělé rodinné zázemí.