„Jsem z toho hodně smutný. Moc jsem si chtěl zahrát finále,“ přiznal po semifinále nejlepší střelec celého play off. I když bylo mimo hru, s týmem zůstal. „Jsme jedna velká rodina. Musel jsem klukům fandit,“ podotkl Keenan Gumbs, který má ze stříbrné medaile obrovskou radost. Mimo jiné přiznal také, že by si dokázal představit prodloužit svou opavskou misi v příštím ročníku.

Co se vlastně stalo v závěru zápasu s Brnem?

Šlo o nekontrolovatelný pád za rozhodnutého stavu. Byl jsem ve výskoku, když do mě ve velké rychlosti nešťastně soupeřův hráč vletěl. Už jsem si nestačil najít místo pro dobrý dopad na zem. Bohužel to dopadlo takhle nešťastně. Hned mi bylo jasné, že je zle.

Bořucký, gólová mašina z Oldřišova, útočí na krále střelců. Za duel dal pět gólů

Za Opavu jste naskočil do deseti utkání, jaká byla?

Bylo to dobrých deset zápasů, které jsem si pořádně užil. Byla to pro mě nová zkušenost, zahrál jsem si play off v nové zemi. Zjevně jsem přišel hlavně kvůli finálové sérii, kterou nakonec nebudu moci hrát. Udělal jsem strašně dobře, že jsem si sezonu v Opavě prodloužil.

Jak vnímáte české play off, atmosféru v opavské hale?

Užíval jsem si to. Musím přiznat, že tohle jsem nikde nezažil. Fanoušci vám dávají spoustu energie. Třeba v prvním zápase proti Brnu, kdy jsem dal deset trojek, mě úplně nahecovali. Celkově, když hala bouří, házíte se na zem po míči. Fakt to bylo výborné, prostě skvělé. To co pak přišlo při finálové sérii s Nymburkem, bylo neskutečné.

V Evropě jste hrával ve Švédsku a Rakousku, tam taková atmosféra nebývala?

Vůbec. Možná něco obdobného, ale v menším, jsem zažil na univerzitě.

Vzpomenul jste zápas s Brnem a vašich deset trojek. Už se vám v minulosti podobný kousek povedl?

Utkání s tolika trojkami jsem ještě nezahrál. S obdobným bodovým ziskem, jak v tomto utkání, už ale ano.

Pojďme ještě k vašemu zranění. Nabízí se otázka, nemůžete hrát, proč jste v Opavě zůstal a nejel za rodinou?

Předně chci Opavě poděkovat za to, jak se o mě postarala. Ihned mi zařídila vyšetření a za pár dnů operaci. Dominik Janoš, který v klubu pracuje, mi dělal doslova chůvu. Překládal mi konverzaci s doktory i personálem v nemocnici. Opava se zachovala jako velmi profesionální klub. A k tomu, že jsem zůstal. Chtěl jsem být s týmem a alespoň ho povzbudit jako fanoušek.

Ale domů si odvezete i stříbrnou medaili…

(usměje se). Ano, odvezu. I přes zranění jsem se pořád cítil jako součást týmu, jsme tady jedna velká basketbalová rodina.

Už jste měl možnost poznat více město?

Ano, měl. Opava je klidné město, už se s řadou lidí znám. Po sedmé hodině ranní chodím pravidelně na procházky. Je to takový správný relax.

Nelze si nevšimnout, že jste změnil účes. Po copáncích ani památka…

(usměje se). Nic za tím nehledejte. Vlasy šly dolů z praktického důvodu. Jelikož mám funkční jen jednu ruku, nemohl jsem se o vlasy patřičně starat. Ale ony zase dorostou a já se vrátím ke své módě.

Bylo vidět, že na rozdíl od svých krajanů se snažíte hrát hodně týmově…

V Opavě to ani jinak nejde. Ano, musíte umět zahrát jedna na jedna. Ale tenhle tým je strašně dobrý. Každý hráč je střelec, a to výborný. Nikdy jsem neměl tolik asistencí jako tady v Opavě.

A co spolupráce s trenérem Petrem Czudkem?

Je to velmi dobrý trenér, který hodně komunikuje a snaží se věci dělat co nejvíce jednoduchými.

Keenane, a co vaše budoucnost? Může být spojena s Opavou?

Klidně se to může stát. Když bude mít klub zájem, jsem připraven jednat. Jak říkám, v Opavě jsem maximálně spokojený.