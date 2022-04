Máte za sebou pět zápasů v barvách Opavy, jaké byly? Byla a je to velká zábava. V mých výkonech byly trochu i výkyvy. Snažil jsem se do puntíku plnit, co chtěl trenér. Ve druhém utkání ale jako bych neexistoval. Snažil jsem se poučit z chyb pro další zápasy, stejně tak celý tým. Zvedli jsme se a zaslouženě postoupili do semifinále a to je hlavní.

Jak vás opavský tým přijal?

Spoluhráči i realizační tým mě přijali výborně. Upravili kvůli mně i nějaké věci. Trenér se snažil mi vše přesně vysvětlit, co ode mě vyžaduje. Myslím si, že to celkem nakonec šlo.

Kouč Opavy Petr Czudek: Byla to těžká série, hráči USK mají velký kredit

Když se ohlédneme za celou sérií, tak Opavě pouze nevyšel druhý zápas, proč?

V tom prvním jsme dali 110 bodů, mysleli jsme si, že to zřejmě půjde samo. Soupeř byl ale dobře připraven, dal sedmnáct trojek. Bylo těžké na to zareagovat. Na druhé straně asi bylo dobré, že tato porážka přišla. Byl to takový budíček. Uvědomili jsme si, že musíme některé věci změnit.

Co říkáte na atmosféru v opavské hale?

Je to pravděpodobně jedna z nejlepších atmosfér, kdy jsem hrál. Miluji opavské fanoušky, reaguji na všechny podněty, na střely, fauly, doskoky, obranu. Je to skvělý pocti mít takovouto podporu v zádech. Když jsme hráli v Praze, měli jsme tam tolik fandů co domácí, a to jsou čtyři hodiny cesty.

Dá se srovnat atmosféra v Opavě s tou ve Švédsku?

V Opavě je určitě lepší než ve Švédsku. Je tady větší energie, vášeň. Lidi mám rád tady, ale taky i ve Švédsku.

Je pravda, že už jste v Opavě zamířil i na fotbal?

Ano, je to tak. Kluci z týmu mě vzali s sebou. Byl to příjemně strávený čas.

Když jste na palubovce, je vidět, že se snažíte i bavit diváky…

O tom to je. Člověk musí bavit lidi hrou. Pokud by to nefungovalo, nebavilo by to ani mě. Nemůžete jít do zápasu naštvaní. Lidi chtějí vidět show.