/FOTOGALERIE/ Tenhle zápas zvedal diváky ze sedaček. Basketbalový mistr z Opavy přežil v ostravském Tatranu klinickou smrt. Dokázal se nakonec postavit na nohy a vymazat čtrnáctibodové vedení domácí Nové huti. Opavští ukázali svou sílu. V kritických chvílích je podržel Jakub Šiřina. Pětatřicetiletý kapitán ovládl prodloužení a zapsal celkově osmadvacet bodů. Opava vyhrála 102:96.

Opavští basketbalisté vyhráli první zápas sezony. V ostravském Tatranu porazili domácí Novou huť po velkém boji. | Foto: BK Opava

Derby začalo pod opavskou taktovkou. Úřadující mistr hrál dobře. Prvních bodovou šňůru zapsal Mokráň a vše vypadalo na jasnou záležitost. Nová huť byla ze začátku zaskočena a po prvních deseti minutách prohrávala 16:24. „Začali jsme velmi dobře. Vypracovali jsme si náskok,“ řekl opavský trenér Petr Czudek.

Jenomže přišla druhá desetiminutovka. V ní přišel doslova opavský kolaps. Nová huť ji vyhrála 27:9. „Přestali jsme hrát agresivně. Když jsme se netrefili, nešli jsme za doskokem. Ostravu jsme nechali rozehrát,“ pokračoval kouč úřadujícího mistra.

Domácím to slušně padalo z dálky. Opava chtěla udělat něco s výsledkem. To se ji podařilo až ve čtvrté čtvrtině. Dokonce šla do šestibodového vedení. O něj ale přišla. V závěru si vynutil trojkou prodloužení Týml.

V nastavení kraloval hostující kapitán Jakub Šiřina. Proměnil tři šestky a vystřihl i těžkou trojku. Úřadující mistra nakonec vyhrál 102:96. „Byl to parádní zápas, k tomu plný Tatran. Myslím si, že až na poslední čtvrtinu to bylo obranné utkání. Z naší strany se mi to líbilo, proháněli jsme mistra. Pro některé kluky u nás to byly první velké minuty. Opava byla v koncovce šťastnější. Musíme pracovat celých čtyřicet minut, až potom můžeme být úspěšní. Na tomto výkonu ale můžeme stavět,“ řekl utkání trenér Ostravy Adam Choleva.

„Cením si tohoto vítězství. Máme ale na čem pracovat. Hlavně si musíme říci, co chceme, jak chceme. Určité pasáže nebyly optimální. Pozitivum je to, že jsme se dokázali do zápasu vrátit. V závěru rozhodlo i štěstí,“ zakončil Petr Czudek.

NH Ostrava – BK Opava 96:102 po prodloužení (16:24, 43:33, 65:57, 81:81)

Body: Jeter 20, Williams 16, Weaver 19, Svoboda 11, Týml 10, Majerčák 8, Snopek 5, Heinzl 4, Mička 2 – Šiřina 28, Mokráň 17, Kouřil 13, Jurečka 12, Slavík 12, Švandrlík 7, Puršl 7, Zbránek 4, Pecháček 2. Rozhodčí: Pokorný, Linhart, Karafiát. TH: 22/29:40:46. Trojky: 12:10. Doskoky: 51:42. Fauly: 30:24. Diváci: 1200.