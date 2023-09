/ROZHOVOR, FOTOGALERIE/ V těžkých chvílích to vzal znovu na sebe. Kapitán opavských basketbalistů Jakub Šiřina byl klíčovým mužem sobotního derby v Ostravě. V prodloužení proměnil důležité šestky, dalekonosnou trojkou pak srazil Novou huť definitivně na kolena. Úřadující mistr v Tatranu vyhrál 102:96. Pětatřicetiletý rozehrávač se blýskl 28 body, ke kterým ještě přidal osm asistencí.

Jakub Šiřina | Foto: BK Opava

Jakube, Opava se na vítězství v derby pořádně nadřela…

Vstup byl z naší strany docela dobrý. Vytvořili jsme si nějaký desetibodový náskok. Pak ale přišlo nesmyslné a hloupé polevení. Soupeř se chytil několika trojkami, dostal se do laufu a prakticky pak si udržoval on desetibodové vedení. My jsme to nakonec zlepšenou hrou jak v obraně, tak v útoku, urvali. Bod po bodu jsme ostravský náskok stahovali. Naštěstí jsme si odvezli důležité vítězství. Musím říci, že utkání bylo z naší strany hodně nervózní. Jsem rád, že jsme vyhráli, byť to nebyl výkon podle našich představ.

Čekali jste, že Ostrava bude tak nepříjemná? Přece jenom její kádr se hodně obměnil…

Upřímně? Máme mnohem lepší tým než Ostrava, a tak to mělo vypadat i na palubovce. Ostrava ale opět ukázala, že doma bude pořádně nepříjemná. Když jim zahrají cizinci a sedne to domácím mladým hráčům, bude Nová huť doma hodně nepříjemná. Ale jak jsem řekl, máme kvalitnější tým, hrajeme v širší rotaci a mělo by to být znát. To se bohužel nestalo.

V prodloužení jste to vzal na sebe. Tři proměněné šestky, pak těžká trojka…

Měl jsem nějakou střelu, při které mě faulovali. Střílel jsem trestné hody až na nějakou výjimku, kdy jsem minul dva po sobě, mi to celkem padalo. Za to jsem rád. A ta trojka z dálky? Viděl jsem, že už padají hodiny, protihráč je daleko, tak jsem to zvedl.

Co řeknete k novým hráčům, tedy Adamu Pecháčkovi a Šimonu Puršlovi?

Co se týká charakterové stránce, tak do šatny zapadli velmi dobře. Teď jde jenom o to, přenést to na palubovku. Nikde jinde než na tréninku a zápasovou praxí to nezískají. Věřím, že se sžijí s naší hrou, budou přínosem a budeme jiný tým než v sobotu v Ostravě. Lepší.

Opava vstoupila do sezony zápasem v Tatranu. Nějakou nostalgii jste cítil, jako ostravský odchovanec?

Strávil jsem tady mládežnická léta, to je tak vše. Trénoval jsem v Ostravě jako malý kluk, to je jediná vazba. Jinak jsem Opavák tělem i duší.