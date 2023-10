/VIDEO, FOTOGALERIE/ Další povedený zápas si zapsal úřadující basketbalový mistr z Opavy. Slezané se na domácí palubovce rozjížděli proti Brnu pomalu, dokonce prohrávali. Ovládli druhý poločas a nakonec svého soka porazili 103:75.

Petr Czudek | Video: Roman Brhel/Jan Šimek

Skoro sedmnáct stovek diváků bylo zvědavo na to, zda Opava natáhne vítěznou šňůru na šest zápasů. Slezané se rozjížděli pomalu, v první čtvrtině se docela trápili. „Brno má mladý tým a do každého zápasu dává velkou energii. Nám to na začátku moc nešlo. V první čtvrtině jsme se trápili. Nedávali jsme volné střely, neproměňovali trestné hody. Koledovali jsme si o to, aby zápas měl nějakou zápletku,“ poznamenal opavský trenér Petr Czudek.

Opavští se rozjížděli pomalu, držel Šimon Puršl, který byl při střelecké chuti. „Zápas jsem si užil. Ono, když se hraje proti týmu, ve kterém člověk působil, je to vždy jiné,“ přiznal opavský pivot. Druhý poločas se už hrál podle opavských not. „Musím kluky pochválit. Dali do hry spoustu energie. Soupeř měl menší rotaci, a to rozhodlo. Vydal spoustu energie a ve čtvrté čtvrtině jsme ho jasně přehráli,“ pochvaloval si opavský kouč. Vedle Šimona Puršla odehrál povedené utkání také Jakub Šiřina, který si zapsal šestnáct asistencí.

BK Opava - Basket Brno 103:75 (20:23, 41:34, 64:53)

Body: Puršl 19, Mokráň 15, Slavík 15, Jurečka 13, Pecháček 10, Farský 8, Gniadek 8, Šiřina 8, Kavan 4, Švandrlík 3 - Lee 17, Křivánek 16, Šiška 11, Svoboda 9, Zdanavičius 6, Dáňa 6, Rychecký 3, Stráněl 3, Půlpán 2, Kubín 2. Rozhodčí: Pokorný, Kapaňa, Dombrovský. TH: 27/37:17/26. Dvojky: 20/32:11/24. Trojky: 12/27:12/32. Doskoky: 37:30. Fauly: 24:29. Diváci: 1625.