/FOTOGALERIE/ Snový vstup do sezony zažívá úřadující basketbalový mistr z Opavy. Slezané vyhráli i pátý zápas letošní sezony, čtvrtý na soupeřově palubovce. Na Folimace začali v sobotu dobře. Druhá desetiminutovka jim nevyšla. Nicméně pak začal úřadovat Jakub Šiřina. Dával důležité body, byl opavským x faktorem. Slezané nakonec Vysokoškoláky porazili 82:71.

Opavští basketbalisté vyhráli na pražské Folimance. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

„Do Prahy jsme jeli s respektem, přece jenom USK porazil doma Brno i Nymburk,“ začal utkání hodnotit opavský trenér Petr Czudek. V první čtvrtině se Opavští dostali do vedení. Velmi dobře hrál Martin Gniadek, který do zápasu naskočil ne zcela zdravotně v pořádku. „Vstup do utkání jsme měli dobrý. Bohužel ve druhé čtvrtině jsme propadli. Domácí měli jasně navrch. Naštěstí vedli jen o pět bodů,“ pokračoval hlavní kouč BK Opava.

Ve druhém poločase začal úřadovat hostující kapitán Jakub Šiřina. Opavský playmaker byl k nezastavení. Domácí ho zastavovali jen za cenu faulu. „Šiřa vzal svůj tým jako správný kapitán do batohu a dotáhl ho k vítězství. Chodil tvrdě do koše a z toho pramenily fauly,“ podotkl Petr Czudek. „Zápas jsme zvládli. Jsme za to strašně rádi. Letošní roční je extrémně vyrovaný a každé vítězství z venku má velkou cenu,“ zakončil opavský stratég.

USK Praha – BK Opava 71:82 (12:20, 40:35, 53:64)

Body: Samoura 14, Johnson 10, Petružela 10, Švec 9, Vlk 8, Fuxa 6, Šafařík 5, Batovský 4, Baker 3, Palas 2 –Šiřina 28, Gniadek 16, Puršl 9, Pecháček 9, Kouřil 6, Jurečka 5, Farský 4, Slavík 4, Mokráň 1. Rozhodčí: Matějek, Vošahlik, Kubiš. TH: 20/29:36/49. Trojky: 9:4. Doskoky: 33:40. Fauly: 32:26. Diváci: 874.