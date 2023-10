/FOTOGALERIE/ Tomu se říká kolaps. Opavští basketbalisté hlásí první porážku v sezoně. Ta přišla nečekaně na palubovce nováčka z Písku. Slezané přitom v závěru utkání stáhli soupeřův náskok. Jenomže v kritických chvílích neproměnil v body Kouřil samostatný nájezd. Puršl selhal při šestkách a velké překvapení bylo na světě. Úřadující mistr prohrál v Písku 91:94.

Opavští basketbalisté se v sobotu představili na palubovce Písku. | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

„Domácí vstoupili do zápasu výborně. Dali do hry nadšení. Náš profesorský výkon na Písek nestačil,“ posteskl si opavský trenér Petr Czudek. „Vyrobili jsme v prvním poločase sedmnáct ztrát, a to bylo moc,“ přiznal zkušený kouč.

Ve čtvrté čtvrtině Opavští mohutně stahovali. V momentě, kdy už to vypadlo na návrat do zápasu, neproměnil samostatný nájezd Radovan Kouřil, kterému míč utekl. A když při šestkách selhal Puršl, bylo po zápase. „Písek sedmatřicet minut vedl, vyhrál zaslouženě,“ uznal trenér BK Opava. „My jsme měli den blbec. Ne všichni hráči byli zdravotně v pořádku. To nás ale neomlouvá. Písek ukázal, jak se hraje srdcem. Náš akademický výkon, hlavně v prvním poločase neměl šanci na úspěch,“ zlobil se Petr Czudek. „Pokud takto chceme hrát v Patrasu, jsme bez šance,“ dodal.

Písek – BK Opava 94:91 (26:24, 51:42, 76:63)

Body: Šlechta 20, Svoboda 15, Sýkora 14, Borovka 13, Novotný 13, Šurý 10, Skalička 9 – Puršl 31, Kouřil 14, Jurečka 6, Švandrlík 10, Farský 9, Šiřina 6, Slavík 5, Pecháček 5, Gniadek 3, Mokráň 2. Rozhodčí: Kučera, Vávrová, Perlík. TH: 15/23:17/26. Trojky: 15:14. Doskoky: 36:51. Fauly: 21:25. Diváci: 800.