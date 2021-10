Je vidět, že kolínská palubovka opavským basketbalistům vůbec nesvědčí. V plné nahotě to ukázal sobotní zápas. Středočeši opavský výběr uskákali, skvěle jim zahrál rozehrávač Adam Číž a Slezané prohráli 81:92.

Opava prohrála v Kolíně | Foto: BC Kolín

Opava vyrazila do Kolína po náročném výjezdu do ruského Permu a nějakou únavu nechtěla řešit. „Loni se nám v Kolíně nedařilo, nyní jsme si hodně věřili,“ přiznal opavský trenér Petr Czudek. Jenomže už v prvním poločas ukázali domácí, že loupit se u nich nebude. Petráš výborně bránil Markussona, k tomu se výborně rozehrál domácí kapitán Adam Číž, který byl k neudržení, navíc se trefoval ze všech pozic. „Hodně jsme si na Kolín věřili. Bohužel zápas jsme si prohráli v prvním poločase. Nebyli jsme schopni najít recept na soupeře, navíc jsme nechali rozehrát Adama Číže, který si s námi dělal, co chtěl,“ pokračoval v po zápasovém povídání opavský trenér.