/FOTOGALERIE/ Basketbalová Opava zvládla první dva čtvrtfinálové duely s Královskými Sokoli. V sérii hrané na tři vítězné duely vede 2:0. Bohužel druhé utkání nedohrál zkušený pivot Petr Bohačík. Rodák z Markvartovic si poranil kotník.

Petr Bohačík v léčebném procesu | Foto: Roman Brhel

„Není to příznivá zpráva. Petr zatím nemůže trénovat, uvidíme v sobotu,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. Pětatřicetiletý pivot strávil čtvrteční dopoledne v péči maséra Tomáše Romana. Slovenský odborník také nechtěl zdravotní stav hráče komentovat. „Uvidíme v nejbližších dnech,“ řekl stroze. Petr Bohačík většinu část sezony strávil v konkurenční Ostravě, do slezské metropole dorazil v průběhu nadstavbové části. „Zpestřil jsem si krásně závěr sezony,“ řekl. Momentálně mu ale příliš do řeči není. „Kotník bolí, chce to čas. Udělám maximum proto, abych byl, co nejdříve na palubovce,“ slíbil ve čtvrtek dopoledne zkušený pivot. Zda se stihne dát dohromady do soboty je ale ve hvězdách.