/FOTOGALERIE/ Předloňský vítěz Velké ceny Jiří Hruška stanul v neděli opět na nejvyšším stupínku prestižní parkurové soutěže Velká cena Opavy, která je součástí Českého skokového poháru. Zajistil si tím účast ve finále Grand Prix, které se uskuteční v říjnu v Praze – Chuchli.

Velká cena Opavy v parkurovém skákání | Foto: Deník/Petr Widenka

Téměř vražedné vedro milovníky parkurového skákání neodradilo a skalní příznivci obsadili celou tribunu pořadatelského Jezdeckého klubu Opava – Kateřinky. Nadšeně aplaudovali jezdcům a koním, kteří náročné překážky úspěšně zdolali a solidárně i těm, kteří měli zrovna smůlu.

Na parkuru, postaveném osvědčeným Romanem Drahotou, bojovalo letos o vítězství pětatřicet dvojic, což byl rekordní počet. Do finále se jich proskákalo jedenáct a mezi nimi místní borec Jiří Hruška v sedle desetileté klisny Reiki, s níž zvítězil už předloni. Diváci sledovali jeho jízdu se zatajeným dechem. Po perfektním zvládnutí překážek i času propukli v ohromující jásot. Podařilo se mu nechat za sebou všechny konkurenty jezdecky proslulých jmen. Druhé místo obsadil Petr Dohnal s koněm Tashita z AE Horsetransport s.r.o. a třetí příčka patřila letošní mistryni republiky v ženách Lucii Strnadlové v sedle Solidata ze stáje SKL Trojanovice.

Opavský pořadatelský klub držel pozornost návštěvníků i během přestávky mezi oběma částmi soutěže. Nejdříve jim představil pět hříbat a potom uvolnil prostor kolbiště vzácnému hostu, trenérovi opavského mistrovského basketbalového týmu Petru Czudkovi. Statečně se vyhoupl do sedla koně Cara a konstatoval, že tam nahoře je vzduch přece jen řidší. Pak se na jeho hřbetě nechal vodit kolem basketbalového koše a snažil se do něj vhodit míč. Ze tří pokusů byl dvakrát úspěšný. „S šéfem oddílu, panem Hruškou, si vzájemně fandíme a jednou ročně se setkáváme. Sám jsem si teď vyzkoušel tvrzení, že z koňského hřbetu vypadá svět skutečně krásně a je to pravda,“ smál se Petr Czudek, míč podepsal a jako dárek věnoval jezdeckému klubu.

Jeho šéf a trenér po vítězství syna Jiřího úspěšně překonal infarktový stav a rozdýchával radost. „První místo je krásnou odměnou nejenom pro tuto dvojici, ale i za naši práci. Upřímně řečeno jsem v něj doufal, držel jsem palce a vyšlo to. Jen s oslavou to bude už horší, protože dnes budeme dlouho do večera dávat všechno do pořádku a zítra nás čekají běžné povinnosti. Zatím nevím, kdy a jak to oslavíme. V úterý odjíždí Jiřího dvanáctiletá dcera Lenka do Zduchovic na Mistrovství republiky poníků, takže budeme zase v napětí,“ přiblížil Vladimír Hruška nejbližší aktivity. Jeho klubu je Štěstěna evidentně nakloněna a příslovečné „do třetice všeho dobrého“ už splnila. Jde jen o to, aby jí další porce štědrosti nedošla ještě před koncem jezdecké sezóny.