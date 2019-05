Nedávno skončená sezona ho vyčerpala, sáhl si hodně hluboko do rezervoáru svých sil. Trenér opavských basketbalistů Petr Czudek se stal sportovním ředitelem klubu a přemýšlel i o tom, že na lavičce skončí. Nakonec si vše rozmyslel. U kormidla zůstává. „Chceme vrátit lidi do haly. To se nám povede jen atraktivní hrou a výhrami. Nikdo se nebude chtít dívat na prohry a frustrovaný tým, který nefunguje,“ nastínil svůj hlavní plán. Ještě předtím ho ale čeká světový šampionát v Číně. Více už v následujícím rozhovoru.

Opava má dva týdny po sezoně, jak ji s odstupem času vnímáte? Jakub Šiřina řekl, že nebyla dobrá ani špatná, ale jiná…

Byla úplně jiná v tom, že jsme hráli soutěž, o které se nám vůbec nesnilo, že bychom ji mohli někdy hrát, a to Ligu mistrů. Byl to kvapík, uběhlo to všechno strašně rychle. I když jsme byli unavení, nechtěli jsme tak rychle skončit v domácí soutěži. Koukal jsem na semifinálové zápasy, pak na finále a mrzí mě, že to není o Opavě. My už bohužel máme pracovní dovolenou.

Proč se Opava nedostala mezi nejlepší čtyři týmy?

Můžeme analyzovat sérii s Děčínem. Šlo o úžasnou bitvu, kterou rozhodlo domácí prostředí. Nabízí se otázka, že kdybychom byli lépe postavení v tabulce, mohli jsme hrát finále místo nich. Avšak na kdyby se nehraje. Děčín měl úžasnou formu a zasloužil si postoupit. Z toho vychází, že výsledky, které jsme uhráli během soutěže, nebyly dobré. Můžeme klopýtnout jednou dvakrát. My jsme ale klopýtli vícekrát a prohrávali jsme i takové zápasy, které jsem si nepřipouštěl, že bychom mohli prohrát. I přes zátěž a náročné cestování jsem si myslel, že z nich můžeme vyjít lépe. Bylo z toho nakonec šesté místo. Stále tak platí dlouhodobě, že ze šestého místa se nikdo nedostal výše. Ukazuje to, že liga je vyrovnaná. Možná že za pár let si budeme vážit toho, že play-off vůbec hrajeme. Do klubů jdou peníze. Na základě nich se týmy zvedají, touží po naplnění cílů, mají chuť, motivaci. I Ústí nad Labem, které skončilo sedmé,má medailové ambice.

Může být pro Opavu náplastí stříbrná medaile z Českého poháru?

Jasně. V našem hektickém programu jsem před sezonou Český pohár vypustil. Říkal jsem si, že do něj pustíme mladé a vypadneme. Otevřela se nám ale jednoduchá cesta do Final Four a byla by škoda ho nehrát. Cinklo nám to, stříbrná medaile je super. Ale na druhou stranu bych ji vyměnil za semifinálové boje v lize. Diváci na Ligu mistrů moc nechodili, z toho jsem byl zklamaný. Přece jenom mohli na vlastní oči vidět Tenerife, které se dostalo až do finále Ligy mistrů. Proto jsem chtěl, aby se v lize hrálo dál, protože návštěva na zápas číslo šest s Děčínem byla pěkná, k tomu úžasná atmosféra. Lidi byli nadšení. Říkal jsem si, pojďme hrát dál, užijme si to. Bohužel musíme si počkat až na podzim.

Osobně jste zápasy i neúspěchy hodně emočně prožíval. Všimli si toho také hráči…

Čím jsem starší, tím hůře prohry vstřebávám. Jako hráč jsem se s tím dokázal poprat podstatně lépe a myslel jsem si, že mi to půjde i jako trenérovi. Ze začátku to šlo. Jenomže v poslední době ne. Nevím, zda je to únavou materiálu, ale zkousával jsem porážky druhý třetí den. Měl jsem pár bezesných nocí, dělal jsem si analýzy. Tyto věci mě vyčerpávaly po psychické stránce. Nechtěl jsem svůj stav přenášet na kluky. Je fakt, že oni to zvládali lépe.

Dá se říci, že jste ztratil radost z basketbalu? Přece jenom jste schytali od PAOKU nebo v Tenerife v oslabených sestavách pořádné debakly…

Únavu jsem cítil, ale vyhořený jsem nebyl, chuť jsem měl pořád. Stojíte při utkání s PAOKU nebo v Tenerife a historicky nejvíce prohrajete, stydíte se, je vám trapně. Ale na druhé straně nemůžete být naštvaný na kluky, kteří v šesti lidech odvedli na palubovce maximum. Spíše mě ale štvaly porážky v lize. Měl jsem v těchto zápasech reagovat jinak. Byl jsem naštvaný sám na sebe, že jsem neudělal něco jinak, abych klukům pomohl. Když se zpětně podíváte na tabulku, chyběla nám dvě tři vítězství a mohli jsme být klidně i druzí.

Je tedy uplynulá sezona pro Opavu úspěšná, nebo neúspěšná?

Výsledkově neúspěšná. Nechci se ohánět zkušenostmi. Ty se nedají změřit, zvážit. Jsem rád, že jsme celou sezonu zvládli organizačně, že se nemusíme za nic stydět. Lidé v klubu padali na hubu, nespali. Byli jsme konkurenceschopní velkým organizacím. Hráči poznali jinou kvalitu, jiné nasazení, jiné pískání. I když jsme skončili na šestém místě v lize, budu na tuto sezonu vzpomínat hodně rád. Pořád bude úžasná v tom, že jsme hráli Ligu mistrů, což nám ještě nedošlo. Zahrát si tuto soutěž se hned tak každému nepoštěstí. Věřím, že tyhle zkušenosti zúročíme a zase budeme lidi v Opavě bavit.

Z vás se stal v dubnu sportovní ředitel klubu. Hovořil jste o tom, že byste si od trénování rád odpočinul. Jaká je aktuální situace?

Chtěl jsem v Opavě pokračovat jako sportovní ředitel. Přemýšlel jsem nad novým trenérem, aby kluci dostali nový impulz. Vzhledem k tomu, že jsem u týmu dlouho, byla u mě i trochu únava. Navíc ze svazu se mi nabízela práce metodika. Nakonec jsme si sedli v klubu s tím, že metodika nebudu dělat na plný úvazek a dál budu trenérem BK Opava. Stejně jako loni bude mít přípravu pod sebou Kryštof Vlček. Osobně se k týmu přípojím po návratu z Číny.

A co pohárová Evropa a Opava v nadcházející sezoně?

Rádi bychom nakoukli do nějaké kvalifikace poháru. Ale nevíme, jaký máme koeficient jako Česká republika.

Šance z šestého místa do Evropy je?

Myslím si, že ano. Líbil by se nám FIBA cup, ale uvidíme.

Zastáváte funkci sportovního ředitele a trenéra. Tým si tak skládáte dle svých představ. Může se opavský fanoušek těšit na nějakou zajímavou novou tvář?

Pro fanoušky máme jeden vzkaz, a to ten, že zůstávají všichni, až na Radovana Kouřila, který odchází do Olomoucka. Jsem rád, že se nám podařilo tým udržet. Doufám, že týmová chemie opět dobře zafunguje a motivace udělat úspěch jak v lize, tak v Českém poháru v klucích je.

Radovana Kouřila nešlo udržet?

S Radovanem jsme se bavili o možných cestách. On ví, jak je to v Opavě finančně nastavené. Ví, že jsme udělali maximum, aby peníze u nás měl. Holt my se ale nemůžeme rovnat s ostatními týmy. Tak to je a kluci, co u nás hrají, dostávají méně, než by brali v jiných klubech. Radovan zvolil cestu, že chce zkusit něco jiného. Věřím, že se naše cesty ještě jednou setkají.

Nicméně Martin Gniadek zůstal, byť nabídky k odchodu měl…

Martin odmítl lukrativnější kontrakt, zůstává v Opavě. Za mě palec nahoru. Jsem rád, že dal pokračuje tady.

Poprvé jste měl vedle sebe asistenta Kryštofa Vlčka. Jak tuto spolupráci vnímáte?

Pro mě to byla obrovská pomoc. Ulehčila se mi spousta věcí, další oči navíc. Kryštof se na hru dívá ještě jako hráč, je to trošku jiný pohled. Někdy je to dobře, někdy špatně. Řekli jsme si s Kamilem Vajdou, že chceme vychovat další trenéry a Kryštof je jeden z nich.

Dá se říci, že z Kryštofa chcete vychovat svého nástupce?

Může to tak být. Pomohu mu, otevřu dveře. Ale záleží jen na něm, jak se k tomu postaví. Zatím jde správným směrem. Nyní bude studovat trenérské áčko a za to jsem rád. Je totiž i výborný k mládeži a takových trenérů je hrozně málo, kteří dokážou potlačit své ego.

Na přelomu srpna a září vás čeká co by asistenta reprezentačního kouče mistrovství světa v Číně…

Je to kariérní vrchol. Jako asistent trenéra se dostanu na akci, která tady iks let nebyla. Potkáme se s nejlepšími hráči a trenéry na světě. Bude to oživení. Kdybyste se mě zeptal před čtyřmi měsíci, jak se těším do Číny, tak řeknu moc ne. Teď se už ale těším moc.