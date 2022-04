Druhý zápas na Velikonoční pondělí vám přinesl kupu starostí, nejen že jste v něm utrpěli porážku, ale také přišli o Jakuba Šiřinu…

Ke třetímu utkání do Prahy jsme odjížděli s velkými obavami. V prvním, ale hlavně ve druhém utkání jsme působili hodně rozpačitě. V hlavě se vám honí různé myšlenky. Řešili jsme, za jak dlouho se nám může vrátit Kuba Šiřina. Kluci pochopili, že musí zabrat, že to není jen na Šiřovi nebo Mattym, semkli se a hráli jako jeden tým. Oba zápasy v Praze zvládli, i když v tom druhém, v pořadí čtvrtém, šli domácí přes nás, věřil jsem, že to zvládneme.

Pátý zápas v Opavě skončil jasným výsledkem, ale jeho začátek až tak dobrý nebyl…

Začali jsme bázlivě. Kluci mi přišli až moc nervózní z toho, že musí udělat poslední krok. Všude jsme byli pozdě, špatně jsme řešili herní situace v útoku. Začátek pátého zápasu v mnohém připomínal náš druhý neúspěšný duel. Naštěstí soupeř toho tentokrát nedokázal využít, nepadalo mu to z dálky, minul volné střely z dálky, a žádný desetibodový trhák se tak nekonal. I když jsme vedli, museli jsme být pořád ve střehu. USK hraje pořád stejně, a to i když prohrává o dvacet. Jsem rád, že jsme si to pohlídali. Černá chvilka přišla ještě v momentě, kdy se zranil Radovan Kouřil, nakonec se sebezapřením dohrál. Bylo to smutné přijít během série o tři rozehrávače.

Opava bojovala s absencemi, stejně tak ale i váš soupeř. Do čtvrtého a pátého utkání nenastoupila největší hvězda Sov Mangas…

Byl to efekt druhého utkání v Praze. Když kluci viděli, že nebude hrát, určitě si oddechli. Přece jenom trochu ubyl nepříjemný prvek v útoku. Nakonec nenastoupil ani v pátém utkání. Více prostoru dostali Švec s Vlkem, kteří dokázali být hodně nepříjemní. Každopádně absence Mangase byla pro soupeře citelnou ztrátou.

Čtvrtfinálová série s USK Praha ukázala, že sázka na Keenana Gumbse byla hodně povedená. Krom druhého zápasu byl v dalších čtyřech velkou oporou…

Nevěděli jsme, jaký je to charakter, ale je vidět, že David Zach to při jeho výběru trefil skvěle. Do týmu zapadl bez problémů, hraje výborně a navíc dokáže bavit i diváky. Zlepšuje se zápas od zápasu. Zvyká si na spoluhráče, oni na něj. Věřím, že jeho výkony půjdou nahoru.

Jak to vypadá s marody?

Jisté je, že Radim Klečka ani Rostislav Dragoun už do play off nezasáhnou. Pozitivní zpráva je, že s tréninkem začíná Kuba Šiřina. Ten by měl do semifinálové série naskočit.

Určitě vyhlížíte semifinálového soupeře, koho byste si přál?

Cílem je finále, je jedno, koho dostaneme, zda Brno nebo Ústí nad Labem. Brno skončilo třetí, proto by bylo spravedlivější, aby postoupilo do semifinále.

Samostatnou kapitolou jsou opavští fanoušci…

Je to něco úžasného, zažili jsme opět žluté peklo. V pondělí jich bylo 1700, vytvořili krásnou atmosféru, věřím, že se jim to líbilo a na semifinále můžeme atakovat klidně hranici dvou tisícovek. Musím ale ocenit i fanoušky, kteří nás přišli povzbudit v Praze. V obou zápasech nám vytvořili domácí prostředí.