Nyní má Opava před sebou premiéru ve FIBA Euro Cupu v dalekém Permu. „Cesta do Ruska bude strašidelná,“ pronesl s úsměvem Radovan Kouřil směrem k cestě na Ural.

Máte za sebou zápas s USK Praha, po opavském jasném začátku to nakonec bylo drama až do konce.

Očekávali jsme, že to s USK bude velký boj a bitva o každý bod. První čtvrtku jsme začali výborně, hlavně pak v obraně, kdy jsme je dlouho drželi na čtyřech bodech. Bohužel pak přišel úsek, kdy i oni museli něco trefit, skóre se dorovnalo a pak už se hra přelévala z jedné strany na druhou. V koncovce jsme byli my více klidnější. Škoda jen, že jsme zahazovali šestky, tím jsme je nechali dýchat.

Bylo vidět, že místy to bylo až příliš tvrdé utkání.

USK tak hraje, náročný fyzický basketbal. Ten jsme ale hráli i my, tahle to musí vypadat. Myslím si, že divákům se to muselo líbit.

Hrálo se i v parádní atmosféře, diváci se hodně odvázali.

Atmosféra byla super. Vypadalo to i opticky, že přišlo hodně lidí.

Nyní máte před sebou výjezd do ruského Permu, kde vás čeká první utkání FIBA Europe Cupu. Jak tento zápas vidíte?

Bude to složité, máme před sebou dlouhou cestu. Dorazíme tam, dáme jeden trénink, pak zápas a hned se vracíme zpátky. Perm hrál kvalifikaci o Ligu mistrů s týmem, který nás vyřadil a přes porážku nehrál vůbec špatně. Mají velkou kvalitu, ale chceme uhrát co nejlepší výsledek. Pokud se všechno sejde, mohli bychom i vyhrát.

Strašákem pro vás může být daleká cesta, souhlasíte?

Je to tak, cesta je přímo strašidelná, ale už jsme na to trénovali. Na kvalifikaci o Ligu mistrů jsme cestovali osmnáct hodin autobusem do Sofie, takže jsme připraveni. Naštěstí teď letíme.