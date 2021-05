Radovane, mise splněna. Do Opavy jste se vrátil v průběhu nadstavbové části a výsledkem je stříbrná medaile…

To byl hlavní důvod, proč jsem do Opavy přišel. Když jsem neměl možnost hrát o medaili v Olomoucku, tak jsem chtěl stříbro vyhrát s Opavou, a to se povedlo.

Jak jste viděl oba finálové duely?

V Nymburku nám první poločas docela vyšel. Drželi jsme se střelecky, škoda jen pár hloupých ztrát, které jsme vyrobili. Šel nám i útočný doskok. Jenomže přišel druhý poločas a v něm jsme odpadli fyzicky a Nymburk nás přejel. Do odvety jsme šli se vším všudy, chtěli si vynutit třetí zápas. Nymburk ale ukázal svou velkou kvalitu a zaslouženě vyhrál. Po většinu utkání to ale nebylo o jasné dominanci soupeře.

Co říkáte na atmosféru v hale?

Jedním slovem luxusní. Diváci fandili o sto šest. Místy z toho naskakovala i husí kůži.

Vy jste v Opavě už jedno stříbro zažil…Takže jste i štístkem pro Opavu…

(usměje se). Těžko říci, ale Opava i loni, když jsem tady nebyl, hrála nahoře. Tým má kvalitu i beze mě. Věřím, že se mnou půjde kvalita o stupeň více.

Čtvrtfinále jste zvládli s velkým přehledem, ale pak přišly semifinálové duely s Kolínem. A na soupeřově palubovce jste dvakrát prohráli. Neměl jste obavy, že to může Kolín otočit? V jednu chvíli jste byli hodně dole…

Nám se nepovedly dva zápasy v Kolíně. Ale my jsme věděli, že rozhodující utkání budeme hrát doma. Neměl jsem strach, že to nezvládneme. V opavské hale se hraje všem soupeřům špatně, na vlastní kůži jsem to taky poznal. Věřil jsem, že si to doma pohlídáme.

V Olomoucku vám skončila smlouva. Zájem o vaše služby byl ve více klubech. Vy jste se ale nakonec upsal Opavě. Co rozhodlo?

Angažmá v Opavě mi dává z dlouhodobějšího hlediska smysl. Přišel jsem tady na pár zápasů a hned jsem se cítil jako jiný hráč. Hrálo se mi úplně v pohodě, bylo to i tím, že Opava je pro mě známým prostředím. Navíc nabídka byla pro mě zajímavá.

Nebylo to asi jenom o financích, protože Opava nepatří k bohatým klubům…

Opava nepatří k bohatým klubům. Pro mě nebyly finance na prvním místě. Uhráli jsme stříbrné medaile a i v další sezoně bychom měli hrát na špici, a to je to, o co mi jde.

Sehrála svou roli při podpisu smlouvy i účast v pohárové Evropě?

Bezesporu. Evropská soutěž je pro mě velkým lákadlem.

Vypadá to, že Opavu bude nejspíše čekat kvalifikace o Ligu mistrů…

Nevíme, jak to ještě bude. Ale přál bych si, abychom v kvalifikace dostali přijatelného soupeře a postoupili do skupinové fáze.