VIDEO: Oktagon otevřel své brány! Na nabušenou show v Ostravě míří 12 tisíc lidí

Kozma uznal, že to z jeho strany nebylo ideální. „Nevím, co se stalo. Chtěl jsem dominovat, ale on trefil skoro každý úder. Čekal jsem, že bude méně přesný. Bylo to špatné, dnes se to nepovedlo,“ věděl.

V boji o titul neuspěl ani druhý Čech. I Jakub Tichota absolvoval v pérové váze tvrdý a atraktivní souboj s nebezpečným Gruzíncem Mate Sanikidzem, který trval plných pět kol a museli ho rozsoudit až body rozhodčích.

„Věřil jsem, že vyhraji, protože to byl vyrovnaný zápas. Bohužel, je to sport, je to MMA a odrazový můstek dál. Cesta nekončí, ale posouvá mě zkušeností. Věřím, že vyjedu zase na vítěznou vlnu a půjdu si za svým snem být nejlepší na světě,“ pronesl Jakub Tichota. „Jakub byl fantastickým šampionem, byl to těžký zápas,“ podotkl Sanikidze.

Velký aplaus sklidili i další domácí borci. Vteřinu před koncem první rundy ukončil Petra Bartoňka Václav Mikulášek, který tak v MMA zvítězil po třech letech. „Na začátku jsem byl nervozní, ale jak mě hodil, věděl jsem, že na to nemá sílu. Nemá mě jak ohrozit a já jsem silnější. Fakt jsem to trénoval. Kdyby mu ten krk vyšel, tak si tu vypíchnu obě oči a vykrvácím,“ usmíval se Baba Jaga.

„Byla tam pauza, já jsem v zápase trochu hluchý a už jsem myslel, že je konec kola. Zvedl jsem hlavu a prásk. Měl to načasované, dobrá práce,“ okomentoval Mikuláškův závěrečný hák Bartoněk, který posléze vyzval k zápasu Ondřeje Rašku.

Mikulášek ale ocenil soupeře, který vzal boj místo Bulhara Nikoly Zlateva ani ne 24 hodin před jeho konáním. „Díky vám, že tady mohu být. Chci vám poděkovat vám divákům, mým fans, ale nejvíc všem hejtrům. Víte proč? Protože jste nuly. Je to můj motor,“ hlásal také v aréně Václav Mikulášek.

Matěj Kuzník se v kleci zdržel jen tři a půl minuty, Ozan Aslaner si poranil nohu. „Vzniklo to ale z mé techniky. Celý zápas jsem dominoval, a musím říct, že mě to bavilo. Zvlášť když dostane za to prachy a potlesk 12 tisíc lidí,“ pobavil halu rodák z Ostravy.

Jan Široký pak podal výtečný výkon, odolával celá tři kola náporu Němce Dyrschky, který vyhrál na body. „Pohlídal si můj postoj, kde jsem ho chtěl rozbít, bral mě hned na wrestling a tam jsem tomu nedokázal vzdorovat,“ hodnotil Široký.

Turnaj se vyznával množstvím rychlých a atraktivních zápasů. Z jedenácti klání jich osm skončilo předčasně, hned čtyři po knokautu. Kromě zmíněných v 1. kole ukončil Paradeiser Maiu, Čepo Melilla, Palasz Dajčmana, Bryszek Driaie a Matavao Mazucha. Slovenka Chochlíková sice vydržela s Dalisdou celá tři kola, ale padla na body.

OKTAGON 37 - VÝSLEDKY:

David Kozma – Kaik Brito (o titul ve weltrové váze, 77,1 kg):

Vítěz: Brito. TKO ve 3. kole, čas: 4:12

Mate Sanikidze – Jakub Tichota (o titul v pérové váze, 65,8 kg):

Vítěz: Sanikidze. Na body

Vlasto Čepo – Giovanni Melillo (střední váha, 84 kg):

Vítěz: Čepo. TKO v 1. kole, čas: 2:30

Jan Široký – Konrad Dyrschka (domluvená váha, 72 kg):

Vítěz: Dyrschka. Na body

Al Matavao – Marek Mazuch (domluvená váha, 93 kg):

Vítěz: Matavao. KO v 1. kole, čas: 2:02

Ronald Paradeiser – Felipe da Silva Maia (domluvená váha, 73 kg):

Vítěz: Paradeiser. KO v 1. kole, čas: 0:21

Václav Mikulášek – Petr Bartoněk (domluvená váha, 93 kg):

Vítěz: Mikulášek. TKO v 1. kole, čas: 4:59

Tadej Dajčman – Adam Palasz (těžká váha, 120 kg):

Vítěz: Palasz, KO v 1. kole, čas: 2:26

Monika Chochlíková – Katharina Dalisda (slámová váha, 52 kg):

Vítěz: Dalisda. Na body

Rahmane Abdel Driai – Robert Bryczek (střední váha, 84 kg):

Vítěz: Bryczek. KO v 1. kole, čas: 1:25

Matěj Kuzník – Ozan Aslaner (lehká váha, 70 kg):

Vítěz: Kuzník, TKO v 1. kole, čas: 3:30