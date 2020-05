Hlavní sezonu mají krasobruslaři za sebou, přesto letos kvůli koronaviru skončili dříve, než u nich bývá obvyklé. To se týká i velkého okresního talentu Damiana Malczyka z Karviné, závodícího aktuálně za Český Těšín.

Damian Malczyk (uprostřed) z letošní Olympiády dětí a mládeže bral zlato. | Foto: Slavoj Český Těšín

„Je to velká škoda, měli jsme totiž ještě měsíc trénovat. Tréninky už v této době bývají vždy takové uvolněnější, trénuji se nové prvky, což mi hodně dává. A taky mě to baví,“ uvedl třináctiletý krasobruslař. Ten sice bydlí v Karviné, kde nadále chodí do školy a do hudebky, ale závodí už za Slavoj Český Těšín.