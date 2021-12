„Olympiáda je sen každého bruslaře,“ svěřil se dvaadvacetiletý Martin Bidař po prvním společném mistrovství světa letos v březnu ve Stockholmu, kde s Jelizavetou Žuk vybojovali s 15. místem poslední přímý postup do Pekingu 2022. Povolení reprezentovat Česko na soutěžích Mezinárodní bruslařské federace ISU dostala osmnáctiletá rodačka z Jekatěrinburgu od ruského svazu 1. dubna 2020, ale pro hry potřebovala získat i občanství. Češkou se stala 21. prosince 2021.

„Líza prošla procedurou stejně jako jiní sportovci. Jsme rádi, že teď už můžeme řešit další náležitosti a sportovní dvojice se bude plně věnovat přípravě na evropský šampionát začátkem ledna v estonském Tallinnu i na cestu do olympijského Pekingu,“ vysvětlil Stanislav Žídek, předseda Českého krasobruslařského svazu.

Žuk je třetí partnerkou Bidaře. Začínal s Annou Duškovou, s níž vyhrál MS juniorů 2016, startovali na ME (7. místo), MS (11. a 14.) a OH (14.). Pak se sportovní dvojice nečekaně rozpadla. Následně krátce bruslil s Hannou Abrazevič z Běloruska, ale kvůli rozdílným cílům se rozešli.

S Jelizavetou Žuk se dal dohromady v roce 2019 v Rusku. „Oba jsme trénovali v Moskvě ve stejném týmu Niny Mozer, a tak to vzniklo. Jsem šťastný, že jsem dostal možnost bruslit s Lízou, je to fajn holka,“ prozradil Bidař. Pár dál trénuje v Moskvě. „Víme, že paní trenérka Mozer do nás vkládá docela naděje, takže se snažíme ji nezklamat,“ řekl 182 centimetrů vysoký rodák z Českých Budějovic. Jeho partnerka je o 29 centimetrů nižší.

Kromě letošního světového šampionátu dvojice startovala dvakrát na mistrovství čtyř zemí - v Ostravě 2019 jen v národní kategorii, loňské v Polském Těšíně celkově vyhrála. Na letošním ve slovenské Spišské Nové Vsi ještě doléčovali zranění z nedávného pádu při zvedačce a pouze trénovali.

Poprvé od Albertville 1992 obsadí české krasobruslení na olympiádě všechny čtyři kategorie. V Pekingu budou startovat také Michal Březina (muži), jeho mladší sestra Eliška (ženy) a taneční pár sourozenců Natálie a Filip Taschlerovi.