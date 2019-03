Srazili doma ústeckou Slunetu, nyní mají před sebou opavští basketbalisté další výzvu. Ve středu hostí nebezpečné Svitavy. Sobotní duel se Severočechy Czudkově výběru vyšel na jedničku. „Klíčem k úspěchu byla dobrá obrana,“ má jasno křídelník Filip Zbránek. Osmadvacetiletý basketbalista strávil na palubovce skoro pětadvacet minut, ve kterých udělal dvanáct bodů, jeden doskok a dvě asistence.

Filipe, Opava zvládla zápas s třetím Ústím nad Labem na výbornou, vypadá to, že už jste v pohodě…

Výsledkově to vypadá, že asi ano. Ale v zápase jsou ještě situace, kdy mi přijde, že jsme ještě v některých momentech nekoncentrovaní. Viz v Brně to bylo vidět celý první poločas.

Řešili jste v týdenní přípravě špatné opavské vstupy do zápasu? Přece jenom proti Děčínu a Brnu jste první poločasy neměli ideální…

Řekli jsme si před zápasem, že se toho musíme vyvarovat, že musíme být od prvního rozskoku plně koncentrováni. Zlepšili jsme se. Bylo to rozhodně lepší než v Brně. Stále je ale na čem pracovat.

Co bylo rozhodujícím faktorem, že jste Ústí poměrně brzy zlomili?

Určitě v obraně. Dostat jen šedesát bodů je suprový výsledek. V prvním poločase jsme relativně dobře bránili. Druhý poločas se víceméně dohrával. Soupeři jsme toho moc nedovolili. Dal snad jen dvě trojky.

Pomalu se přibližujete k týmům před vámi. Šance vyhnout se předkolu se zvyšuje. Jak to vnímáte vy?

My se o tom nebavíme. Dáváme si krátkodobé cíle, jdeme krok po kroku. Postavení v tabulce neřešíme. Vím, že jsme neřekli poslední slovo. S Opavou se musí počítat.

Ve středu hostíte Svitavy, tým, který zažívá sezonu z kategorie snů, v tabulce je druhý a hraje dobrý basketbal. Jak tento zápas vidíte?

Pokud budeme bránit, tak jak proti Ústí, tak nemám o nás strach. Dobrá obrana je tou nejjistější cestou k úspěchu. Z toho pak vychází i kvalitní útok.

Nadstavba se hraje systémem středa, sobota. Dostáváte pravidelný rytmus, je to, co potřebujete?

Pomohla nám reprezentační přestávka. První dva zápasy v nadstavbě ještě nebyly ono, ale je to lepší a lepší. Hlavní důvod našeho vzestupu vidím v tom, že jsme se dali dohromady jako tým, vyprázdňuje se nám marodka. Je nás více na střídání, můžeme více rotovat sestavu a tím dáme do hry více energie.