Kryštofe, v sestavě opavského béčka jste v posledních zápasech absentoval, proč?

Bohužel, v utkání s Prostějovem se mi přehnul, přetočil na noze jeden prst přes druhý. Zlomené to není, ale bolest neustupuje. Vypadá to, že sportovat nebudu moci ještě dlouho.

Je jasné, že vynecháte derby opavského béčka s Basketem 2010….To musí hodně mrzet…

Přesně tak. Mrzí mě to strašně moc. V basketu 2010 mám spoustu kamarádů a bývalých spoluhráčů. Nebude to zápas jen o sportu, ale také o setkání pozitivně naladěných lidí. Myslím si, že diváci uvidí zajímavý zápas.

Jak zatím vnímáte výsledky opavského béčka?

Jsou lepší než loni, hodně nám chybí Daniel Kopf, který odešel studovat do Kanady. S jeho minutáží se dobře pere Miky Pavlík. Ten celkově hraje velmi slušně.

Je mezi mladými někdo, kdo klepe na kabinu áčka?

Řeknu to tak, z mladých jsou zajímaví Kryštof Kavan a Štěpán Pavelek, kteří hrají za Snakes, a v Opavě Ondra Týn.

Jak to máte s hráčskou basketbalovou přípravou?

S rezervním týmem téměř vůbec netrénuji. Nechci být pořád zavřený v hale. Vzhledem ke svým trenérským povinnostem bych tam byl nonstop a to by pak bylo doma na rozvod.

A co vaše fotbalové angažmá v Kylešovicích?

Naposledy, když jsem nastoupil, jsme vyhráli 6:1. Byl to příjemný zážitek, bohužel od té doby jsem se tam neukázal.

Na konci přípravy jste byl hodně skeptický. Nicméně Opava zatím válí…

Abych pravdu řekl, nečekal jsem, že nám to tak půjde, obzvlášť když jsem viděl Kubu Šiřinu při generálce s NH Ostrava. Ale nakonec bylo vše jinak. Šířa se dostal do top formy, strhnul ostatní. Moc si přeju, aby nám to vydrželo co nejdéle, nejlépe pořád.