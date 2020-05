„Je to velké. Jsem pyšný táta a manželka je tou nejstatečnější maminkou na světě,“ hlásil Kryštof Vlček.

„Byl to docela dlouhý časový maratón. Do porodnice jsme vyrazili už v neděli, v 10 hodin dopoledne. Mysleli jsme si, že to půjde rychle, ale nešlo. Smekám před Verčou, má můj obdiv,“ vyznal se asistent trenéra Petra Czudka.

Malý Oliver přišel na svět v porodnici ostravské Fakultní nemocnice. Zajímavostí je, že v roli lékařky byla nápomocna spolužačka rodičů z gymnázia Veronika Javůrková. Samotný porod provedl tým doktora Špačka. „Všichni okolo nás byli úžasní, děkujeme,“ zakončil šťastný tatínek.