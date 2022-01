Mladý trenér se svým parťákem Davidem Zachem vedli tým ve třech venkovních duelech, Opava ze všech těchto bitev odešla poražena. „Jsme tým, který není zvyklý prohrávat, bohužel třikrát jsme teď padli. Ne všechno, nám hrálo do karet. Ovšem teď hrajeme doma a věřím, že to zlomíme a nakopneme se,“ je optimistou Kryštof Vlček. „Sérii porážek beru i jako daň za delší volno, které jsme měli,“ poznamenal.

Gniadek chytil virózu. Musíme se znovu nakopnout, řekl

Tři porážky v řadě mladého kouče štvou. „Musím přiznat, že zrovna dobře nespím,“ svěřil se trenér BK Opava. „Spadl jsem do toho po hlavě. Do Ústí nad Labem a Děčína jsem vůbec neměl s týmem vyrazit, ale nakonec vše bylo jinak. Musím říci, že zprvu jsem se těšil, nakonec to ale výsledkově nedopadlo. Kdybychom vyhráli o třicet, tak mě s tím nikdo nespojuje, avšak třikrát jsme prohráli a je to jinak,“ odmlčel se Vlček.

S Petrem Czudkem, který je momentálně hospitalizován v nemocnici, je Kryštof Vlček v kontaktu. „Jsme v každodenním spojení, cítím od Čoudy velkou podporu. On sám věděl, že to hned po svátcích nebude ono, na tréninku jsme moc dobře nevypadali,“ přiznal momentálně hlavní kouč BK Opava.

Ve čtvrtek se Slezané představí doma proti Kolínu. „Kolín má zkušený tým, musíme se na něj připravit. Klíčem k úspěchu bude zastavit Adama Číže,“ dobře si uvědomuje Kryštof Vlček.

Utkání má začátek v 18 hodin.