„Za vítězství jsme rádi. Brno není lehkým soupeřem a u nás to dokázalo,“ řekl úvodem Kryštof Vlček, asistent Petra Czudka. „V prvním poločase padla devětaosmdesát bodů, což mají diváci rádi, trenéři ale už méně. Brnu to ze začátku padalo slušně z dálky,“ pokračoval czudkův asistent.

Vstup do třetí čtvrtiny měli domácí luxusní. „Celkově máme dobré vstupy do začátků zápasů a třetích čtvrtin. Jsem rád, že to takhle držíme. Trefili jsme se z dálky, byli jsme aktivní na útočném doskoku. Soupeř měl problémy s fauly vysokých hráčů, a to nám pomohlo,“ poznamenal Kryštof Vlček.

I když ve čtvrté čtvrtině chtěl celek z jihomoravské metropole s výsledkem něco udělat, nepovedlo se mu to. Opava si závěru zkušeně pohlídala. V opavské sestavě výborný duel odehrál pivot Miroslav Kvapil. „Hlavně v útoku byl extrémně dobrý. Trefil tři trojky ze tří pokusů, což je u vysokých hráčů nadstandard. Byl to nás žolík,“ chválil Vlček největší hvězdu sobotního duelu.

BK Opava - Basket Brno 86:77 (23:25, 47:42, 73:57)

Body: Kvapil 19, Basset 16, Mokráň 12, Kouřil 10, Slavík 9, Šiřina 8, Zbránek 8, Farský 2, Jurečka 2 - Chatman 21, Dáňa 13, Puršl 10, Bálint 9, Mishula 7, Půlpán 7, Krakovič 6, Körner 4. Rozhodčí: Vyklický, Scholze, Kapaňa. TH: 11/16:11/21. Trojky: 11/33:12/29. Doskoky: 41:33. Fauly: 24:18. Diváci: 1058.