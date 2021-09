Druhý set po krátké zastávce v šatně začala Kvitová ziskem svého podání a zdálo se, že se do výměn dostává. V páté hře ale přišla čistou hrou o podání. Po jedné z výměn si protřepávala a rozhýbávala prsty levé ruky a v obličeji měla bolestivou grimasu. Za stavu 3:5 čelila při svém servisu mečbolu, Kontaveitová však netrefila return. Při podání Estonky zkusila vybojovat obrat, po lobu získala svůj první brejkbol v utkání, ale neuspěla a při třetím mečbolu chybovala.

Kvitová přilákala do ochozů fanoušky, ale v prvním setu se trápila. Nemohla zaměřit kurt a trefovala auty nebo síť. Působila bez energie, zkusila probudit svaly dřepy v koutu kurtu, ale v úvodní sadě uhrála jen jedenáct míčů a za 25 minut dostala "kanára".

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová hrála letos třetí semifinále na okruhu WTA. Do finále se dostala jen v březnu v Dauhá, kde nakonec získala 28. titul v kariéře.

Petra Kvitová se do finále turnaje v Ostravě nepodívá. | Foto: Deník/VLP Externista

