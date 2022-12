Jakube, Opava má před sebou poslední bitvu v základní skupině FIBA Europe Cupu. Jak ji vidíte? Podle předzápasových prognóz nejste favorité.

Hrajeme v Levicích, logicky favoritem jsou domácí. Stejně jako my, mají šanci na postup. V Levicích se očekává vyprodaná hala, takže bouřlivé prostředí. To pasuje soupeře do nějaké role favorita, myslím si, že to by je trochu mohlo svazovat, nám naopak vyhovovat. Uvidíme, jak to nakonec bude na palubovce vypadat. My se na utkání těšíme, protože hrát před takovou kulisou, jakou levičtí fanoušci dokáží vytvořit, bude pěkným basketbalovým zážitkem. A já doufám, že se šťastným koncem pro nás.

Případným postupem můžete přepsat pohárovou basketbalovou historii Opavy, vnímáte to?

Ano. Je to pravda. Jdeme ale zápas od zápasu, soustředíme se na vlastní výkony. Víme, že šance na postup je, byť po nepříliš povedeném začátku, kdy jsme prohráli dva zápasy. V ten moment to s námi nevypadlo vůbec dobře. Ale třemi výhrami v řadě se nám to podařilo překlopit. Nyní máme před sebou utkání, ve kterém máme o co hrát. Určitě ho budeme chtít vyhrát a podívat se do další fáze poháru. Čekalo by nás dalších šest kvalitních zápasů, které by nám přinesly další zkušenosti.

Levice nejsou pro Opavu neznámým soupeřem, že?

Je lepší hrát v Levicích, než cestovat někam přes půl světa. Levice známe, jezdíme tam pravidelně na předsezonní turnaje. Teď jsme s nimi hráli finále Federálního poháru. Víme, co nás čeká a věřím, že jsme na utkání dobře připraveni. Na palubovce odvedeme maximum a věřím, že vyhrajeme.

Levice jsou týmem, který má hru postavenou na zahraničních hráčích. Největší hvězdou je Slovinec Miha Lapornik.

Levice mají tým dlouhodobě postavený na zahraničních hráčích. Vždycky mají čtveřici, pětici cizinců, na kterých hra stojí. Samozřejmě Lapornik má nyní skvělou formu, dostal se i do slovinské reprezentace. Určitě se na něj budeme chtít zaměřit a pokusit se ho zastavit. Není to ale jenom o něm. Možná malou výhodou pro nás může být, že nebude hrát jejich ústřední rozehrávač Kněževič. Na druhou stranu se bez něj mohou semknout.

Pojďme k aktuální formě Opavy, ta aktuální rozhodně není ideální. V lize jste prohráli s Olomouckem a Pardubicemi, proti Ústí jste se nakonec trápili a výhru ubojovali až v závěru.

Momentálně bohužel opravdu nemáme ideální formu. Spíše to připomíná houpačku. Hlavně prohra s Pardubicemi mrzí. Doma nikdo prohrávat nechce, ale stalo se. Je třeba to hodit za hlavu. Proti Ústí jsme vedli větší část zápasu. Zbytečně jsme prohospodařili šestnáctibodový náskok a Ústí toho využilo. Bojovností a zkušeností v závěru jsme si ale vítězství vzali. Bylo celkově zasloužené.

Pojďme ještě zabrousit krátce do vašeho soukromí. Nedávno se vám narodil syn Jakub. Nechává vás vyspat?

S narozením syna přišel pozitivní nával energie. Musím zaklepat na dřevo. Malý je úžasný. Vzbudí se jenom, když má hlad. Jinak spí dobře. Jednou za noc se vzbudíme, navíc manželka se o všechno postará, takže je to na pohodu.