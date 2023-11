Odchovanec BK Opava, který ještě loni hrával za béčko, se vyprofiloval v manažera sociálních sítí, vedoucího týmu a svým způsobem i technického pracovníka. „Není to tak, že bych se o technické věci staral sám. Je nás tady v klubu více. Bez vzájemné spolupráce a pochopení by to nešlo,“ říká skromně Dominik Janoš. „Například výjezdy týmu, a to nejen na Ligu mistrů, řešíme s naším masérem Tomášem Romanem a pak s trenéry. Pokud se bavíme o Lize mistrů, tak je třeba naplánovat snídaně, obědy, večeře. Vše sladit s tréninkovým i zápasovým programem. Samozřejmě včetně videa a dopravy do haly,“ přibližuje v kostce. „V hale už pak běží všechno podle zaběhlých not,“ dodává jedním dechem.