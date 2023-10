/FOTOGALERIE/ Je to tady! Opava bude v úterý žít basketbalem. Do slezské metropole míří v rámci Ligy mistrů francouzský Dijon. Aktuální forma obou týmů není zrovna nejlepší. David Zach, jeden z opavských trenérů věří, že český mistr se úterý odrazí k lepším zítřkům.

Opavu čeká dnes druhé vystoupení v Lize mistrů | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík

Dijon zatím ve francouzské nejvyšší soutěži odehrál devět zápasů, tři z toho vyhrál, což ho řádí zatím na patnáctou příčku osmnáctičlenného startovního pole. Největší postavou Dijonu je sedmatřicetiletý americký rozehrávač David Holston. „Patří ke stěžejním hráčům týmu. Jedná se o velmi zkušeného borce,“ poznamenal David Zach. „Dalším klíčovým hráčem je rozehrávač Gregor Horvat, který je velmi nebezpečný a taky dobrý skórer, který může hrát i na křídle,“ podotkl David Zach. Důležitým dílem do dijonské mozaiky je pivot Vitalis Chikoko. „Je obrovský a už má toho ve francouzské lize hodně odehráno. Kolem nich je řada šikovných hráčů, kteří mají velkou kvalitu. Je to přece jenom Liga mistrů,“ upozornil mladý trenér.

K samotnému soupeři David Zach řekl: „Čeká nás silný francouzský tým, který měl hlavně loňskou sezonu hodně povedenou. Letos zatím nepodává tak přesvědčivé výkony. V lize se nachází ve spodní polovině tabulky, Nicméně svůj první zápas v Lize mistrů zvládl. Průběh nebyl ideální, vedl už o dvacet bodů a litevský Rytas zápas ještě zdramatizoval. Dijon byl nervózní, ale vítězství uhájil.“

Opava naposledy nezvládla zápas v Kolíně, kde prohrála košem v poslední vteřině. „U nás je to hlavě. Jak v Písku, tak teď v Kolíně jsme nezvládli utkání po mentální stránce. Věřím, že úterní zápas nás nakopne. Spoléháme na pomoc našich skvělých fanoušků. Nejsme favorité, to je situace, která nám může pomoci. Žluté peklo ukáže francouzské hořčici, co znamená basketbal v Opavě,“ zakončil David Zach. Utkání začíná v 18.30.