/FOTOGALERIE/ Opava sice v Litvě prohrála, špatný dojem ale ve Vilniusu nezanechala. Tedy hlavně v prvním poločase. Hodně slyšet byli i fandové ze slezské metropole. Po přestávce už Rytas ovládl dění na palubovce a vyhrál 99:63.

Opavští fanoušci v Litvě | Foto: Rytas Vilnius

Nebylo to vůbec špatné. Zápas Ligy mistrů v litevském Vilniusu se pro opavské basketbalisty nevyvíjel vůbec zle. Slezané nepadli do kolen z červeného pekla a ve Vlčí jámě se statečně rvali. Sílu jim dodávala i skupinka opavských fanoušků, která oděna do žlutých barev neúnavně celý zápas povzbuzovala. Opava dřela, rvala se o každý balón, velké věci ve hře měl kapitán Jakub Šiřina. V jednu chvíli dokonce celek ze slezské metropole v hlavním městě Litvy vedl. I kdy se favorit pokoušel o trhák, do výrazného náskoku neodskočil. Opavští si pomohli v prvním poločase trojkami. Tři dal Šiřina, dvě Puršl a jednu Jurečka. V poločase Opavští prohrávali 40:48.

Nástup do druhého poločasu Slezanům nevyšel. A to hlavně v útoku. Poté, co se zranil Jakub Šiřina, už Rytas kraloval. „První poločas nebyl špatný. Dobře nám fungovaly věci, které jsme si řekli. Padly nám i trojky, což bylo důležité,“ řekl po utkání Kryštof Vlček, asistent trenéra Petra Czudka. „Škoda jen, že jsme udělali několik hloupých ztrát,“ litoval. „Bohužel vstup do druhého poločasu nám nevyšel, a to hlavně v útoku. Domácí celek potvrdil své kvality a zaslouženě vyhrál. Chtěl za náš tým poděkovat našim fanouškům, kteří do Litvy přijeli. Musím přiznat, že nás to dojalo,“ zakončil Kryštof Vlček.

Rytas Vilnius - BK Opava 99:63 (26:17, 48:40, 78:52)

Body: Uleckas 15, Echodas 15, DeLaurier 14, Masiulis 14, Velicka 12, Radzevicius 10, Normantas 8, Hornsby 5, Cole 4, Babraitis 2 - Šiřina 14, Jurečka 13, Puršl 12, Mokráň 6, Kouřil 4, Farský 4, Pecháček 3, Slavík 3, Švandrlík 2, Gniadek 2. Rozhodčí: Aunkrogers, Kounelles, Cagri Hekimoglu. TH: 13/24:6/9. Trojky: 8/30:11/34. Doskoky: 47:34. Fauly: 16:24. Diváci: 2964.