Do Patrasu přes Krakov, Opava vyrazila na Ligu mistrů

/FOTOGALERIE/ Premiéra v letošním ročníku Ligy mistrů čeká ve středu na opavské basketbalisty. Slezané do řeckého Patrasu vyrazili v úterý před pátou hodinou ranní. Z polského Krakova je čeká let do Atén a následně téměř tří hodinová cesta autobusem do dějiště utkání.

Dominik Janoš s Luďkem Jurečkou na letišti v Krakově | Foto: Deník/Ondřej Kovalčík