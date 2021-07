Opava byla nalosována do kvalifikačního turnaje číslo 4 a v případě semifinálového úspěchu se utká s vítězem souboje mezi francouzským Le Mans a lepším ze čtvrtfinálového souboje mezi izraelským Eilatem a ruským Permem.

Pokud by svěřenci reprezentačního asistenta Petra Czudka kvalifikaci vyhráli a zopakovali účast v elitní klubové soutěži FIBA z ročníku 2018/19, v základní skupině A by narazili na španělské Tenerife, italské Sassari a německý Ludwigsburg. „Jdeme do kvalifikace jako papíroví outsideri, ale bude bojovat,“ řekl opavský trenér Petr Czudek. „S Nenem jsme se bavili o tom, že se potkáme v kvalifikaci. Vypadá to, že se tak i stane,“ usmál se šéf opavské lavičky.

O tuhle trofej se bude letos hrátZdroj: BK Opava

Kvalifikace se bude hrát od 13. do 17. září, základní část začne 4. října. Stejně jako v minulé sezoně poznamenané pandemií koronaviru Liga mistrů zůstane u formátu osmi čtyřčlenných skupin oproti předešlým čtyřem osmičlenným.

Místo prvních dvou celků ale nově .postoupí do osmifinálových skupin jen vítězové a týmy z druhých a třetích míst budou hrát o postup v sériích na dva vítězné zápasy. Z osmifinálových skupin postoupí první dva týmy do čtvrtfinále, které se bude hrát také na dva vítězné zápasy.

Soutěž vyvrcholí ve Final Four na jednom místě, kde se už bude hrát semifinále, finále i o 3. místo na jedno utkání. V minulé i předminulé sezoně se konal turnaj Final Eight.

V Lize mistrů bude startovat také mistrovský Nymburk.

Složení základních skupin LM pro ročník 2021/22:

Skupina A: Tenerife (Španělsko), Sassari (Itálie), Ludwigsburg (Německo), vítěz kvalifikace číslo 4.

Skupina B: Hapoel Jeruzalém (Izrael), Karsiyaka (Turecko), Manresa (Španělsko), Ostrów Wielkopolski (Polsko).

Skupina C: Nižnij Novgorod (Rusko), Dijon (Francie), Málaga (Španělsko), Lavrio (Řecko).

Skupina D: AEK Atény (Řecko), Szombathely (Maďarsko), VEF Riga (Lotyšsko), vítěz kvalifikace číslo 2.

Skupina E: Nymburk, PAOK Soluň (Řecko), Galatasaray Istanbul (Turecko), Igokea Aleksandrovac (Bosna a Hercegovina).

Skupina F: Štrasburk (Francie), Ostende (Belgie), Tofas Bursa (Turecko), vítěz kvalifikace číslo 3.

Skupina G: Hapoel Holon (Izrael), Brindisi (Itálie), Darüssafaka (Turecko), vítěz kvalifikace číslo 1.

Skupina H: Burgos (Španělsko), Besiktas Istanbul (Turecko), Rytas Vilnius (Litva), Oldenburg (Německo).

Kvalifikace:

Turnaj číslo 1:

Čtvrtfinále: Vilpas (Finsko) - Kluž (Rumunsko), Split (Chorvatsko) - Larnaka (Kypr).

Semifinále: vítěz Vilpas/Kluž - Peristeri (Řecko), vítěz Split/Larnaka - Fribourg (Švýcarsko).

Turnaj číslo 2:

Čtvrtfinále: Treviso (Itálie) - Londýn (Velká Británie), Leiden (Nizozemsko) - Mons-Hainaut (Belgie).

Semifinále: vítěz Treviso/Londýn - Bakken Bears Aarhus (Dánsko), vítěz Leiden/Mons-Hainaut - Minsk (Bělorusko).

Turnaj číslo 3:

Čtvrtfinále: Utena (Litva) - Kapfenberg (Rakousko), Kalev/Cramo Talinn (Estonsko) - Sporting Lisabon (Portugalsko).

Semifinále: vítěz Utena/Kapfenberg - Bamberg (Německo), vítěz Kalev/Cramo Talinn/Sporting Lisabon - Mornar Bar (Černá Hora).

Turnaj číslo 4:

Čtvrtfinále: Eilat (Izrael) - Perm (Rusko), AEK Prometej (Ukrajina) - Levski Sofia (Bulharsko).

Semifinále: vítěz Eilat/Perm - Le Mans (Francie), vítěz AEK Prometej/Levski Sofia - Opava.