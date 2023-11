/VIDEO, FOTOGALERIE/ I když bylo po deseti minutách jasno, tak basketbalový fanoušek v Opavě nezhasl. Zápas Ligy mistrů s francouzským Dijonem si užil až do závěrečných vteřin. Porážka 67:104 vypadá hrozivě, i tak se ale v opavské hale tleskalo.

BK Opava - Dijon | Video: Petr Widenka

Liga mistrů je určitě svátkem. Basketbalový fanoušek v Opavě to ví, i proto si cestu do haly našel. Každou povedenou akci ocenil potleskem. I na sociálních sítích klubu měl opavský tým zastání. „Velká nálož, ale co, fandilo se, kluci se podporovali, i tak jsme si to všichni užili a příště přijdeme zas. Sport není o tom jen vyhrávat,“ napsal třeba Radim Troppau.

Opava na Dijon neměla, v poločase bylo rozhodnuto

„Dneska nešla upřít bojovnost, snažili se borci. Ale, podobně jako v Řecku, Frantíci byli mnohem rychlejší, líp se orientovali, celkově fyzicky i technicky jinde. Bohužel. Byl to brutálně těžký zápas,“ přidal svůj komentář Nickolas Salokcin. Našli se i fanoušci, kteří by rádi viděli v opavském týmu posily, a to třeba hned tři. Naopak negativních komentářů nebylo moc.