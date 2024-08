Český reprezentant základní výšku 485 centimetrů zdolal na první pokus. Na 495 centimetrů potřeboval jednu opravu. Z jeho pokusů bylo cítit, že se si věří. Další postupnou hodnotu 520 centimetrů znovu zvládl prvním pokusem. Navíc to se podařilo pouze jemu a Japonci Rikuyovi Yoshidovi. Na další metu, a to 530 centimetrů šla nakonec už jen pětice závodníků. Chlebičovský rodák potvrdil životní formu i na této výšce a opět nezaváhal. V ten moment si posunul kariérní maximum o čtyři centimetry a výrazně nakročil k zisku medaile. Když se šlo na 535 centimetrů, bylo už jasné, že Jana Krčka umístění na stupních vítězů nemine. Zbyly mu totiž už jen dva soupeři. Oba byli úspěšní, zatímco Jan Kršek zapsal dva křížky a jeden pokus si nechal na 540, aby se své rivaly ještě pokusil potrápit. To se sice nepodařilo, ovšem odchovanec Sokola Opava měl velký důvod k radosti. Svým výsledkem se totiž postaral o velké překvapení světového šampionátu.

| Video: Youtube

„Přál jsem si pokořit osobák. Ale, že to bude medaile, to jsem nečekal. Dochází mi slova. Trenér v to věřil, já si to nedokázal představit. Skákalo se mi dobře, možná to bylo i tím, že v Limě byla rychlejší dráha,“ řekl po svém velké úspěchu Jan Krček.