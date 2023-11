/VIDEO, FOTOGALERIE/ Byl to zážitek! Opavští basketbalisté měli tu čest zahrát si v rámci Ligy mistrů v litevském Vilniusu. Domácí Rytas ukázal svou sílu a podle očekávání vyhrál. Samotné utkání a hlavně jeho úvod nabídl velkou show. Hala nebyla plná, ale i tak z atmosféry naskakovala místy husí kůže. Hodně slyšet byla i skupinka opavských příznivců.

Atmosféra na Lize mistrů | Video: Roman Brhel

„Vy máte hokej a fotbal, my zase basketbal,“ začal vykládat jeden z příznivců Rytasu Deividas. „Na Opavu nebude plno, rozhodně ale nerozlišujeme soupeře. Každé utkání je svátkem, na každý zápas se těšíme, je to pro nás odměna za celý týden,“ dodal jedním dechem. „Máme krásnou halu, jednu z nejmladších v Litvě,“ říká pyšně. Avia Solutions Group Aréna je opravdu hezkým stánkem. Mimo jiné v ní najdete i samo výčep. Stačí si stáhnout aplikaci. Na utkání nakonec dorazily tři tisícovky fanoušků. Obrazovky dokonce najedete i na toaletách, takže vám ze zápasu neuteče vůbec nic. Nad palubovkou visi velká multifunkční kostka.

Zdroj: Roman Brhel

„Věděl jsem, že vyhrajeme. Už jsme museli. Ale Opava má náš kredit. Má jenom své vlastní hráče. Takový v Lize mistrů nenajdete. Hráli sympaticky. Pamatuji si Šiřinu, byl tady s reprezentací,“ loví v paměti fanoušek Rytasu. „Oceňuji i opavské fanoušky. Dorazili tady k nám a byli slyšet. Jejich tým prohrával, oni si to užívali až dokonce,“ líbilo se Deividasovi. „Už se těšíme na výjezd do Česka. Bude to taková naše oslava,“ prozradil. "A co jsem zjistil, tak v Česku je levněšjí pivo," přidal svůj postřeh.

Zdroj: Roman Brhel

Už teď je jasné, že v Opavě bude také hustá atmosféra. Protože z Vilniusu má dorazit něco okolo čtyř stovek fanoušků.