„Zatím nám to šlape, očividně na nás měsíční pauza neměla vliv. Parta v kabině drží tradičně pospolu, a to je naše silná zbraň,“ začal s povídáním Luděk Jurečka.

„Nakopl nás hned zápas po restartu, kdy jsme porazili doma Pardubice. Pak přišla Ostrava. V tomto utkání jsme měli menší krizi. Domácí trefili, co by jindy nedali a my jsme museli dotahovat. Měli jsme ale silnou dvouminutovku, ve které jsme utkání zlomili. Pak následoval zápas v Děčíně, kde jsem hráli dobře. Do reprezentační přestávky jsme udělali tři výhry, což je super,“ pochvaluje si basketbalista, který v nejvyšší soutěži debutoval už v roce 2007. „Letos jsme vyhráli jak v Ústí nad Labem, tak v Děčíně, což se nám v minulosti příliš nedařilo,“ podotkl Luděk Jurečka.

Opava během šesti dnů zvládla tři zápasy, všechny vítězně, a to v pouze v devíti lidech. „Ten jeden týden byl v klidu. Pak hned následovala reprezentační pauza. Uvidíme, ale když budeme muset odehrát dvanáct utkání během osmadvaceti dnů, bude to podstatně náročnější,“ míní zkušený křídelník.

„Bude se méně trénovat, více rehabilitovat. Když se nám vyhnou zranění, zvládneme to. Výhoda hrát v menší rotaci je ta, že si více věříte. Máte jistotu, že po dvou chybách, dostanete třetí šanci, kterou už využijete,“ přidal další postřeh bývalý hráč Kunína, Prostějova a Ostravy. „V neposlední době hrajeme už pátý rok pospolu a to se musí zákonitě někde projevit,“ dodal jedním dechem.

Opava vstupuje do zápasů vždy dobře fyzicky připravenost. Tady sklízí ovoce za angažování kondičního odborníka Michala Miřejovského. „S Michalem jsme v kontaktu, pracujeme na detailech. Všechno s ním můžeme konzultovat,“ chválí opavský veterán.

Před zápasem v Děčíně se k opavskému týmu připojil mladý slovenský křídelník Juraj Páleník. „Je to mladý perspektivní střelec. Doufám, že až zapadne do našeho soukolí, hodně nám pomůžeme,“ věří Jurečka o šestnáct let mladšímu spoluhráči. Luděk Jurečka má i v šestatřiceti letech velkou chuť do basketbalu. „Pokud mi bude držet zdraví, budu mít formu a klub o mě zájem, chci pokračovat. Na konec ještě nemyslím,“ má jasno o své budoucnosti Luděk Jurečka.

Covid – 19 útočil i těsné blízkosti Luďka Jurečky. „Covid jsme doma měli, za mě se postavila imunita, testy jsem měl negativní, což bylo zajímavé,“ pousmál se trojkový specialista z Opava. A na co jeho tým v letošní sezoně má? „Pokud budeme zdraví, můžeme útočit hodně vysoko,“ uzavřel povídání Luděk Jurečka.