Luďku, máme za sebou první zápas a podle výsledku i dění na palubovce stál Opavu překvapivě hodně sil…

Je to tak. Až překvapivě hodně. Ale je to play off, tady nebude lehkých zápasů. Trošku jsem si myslel, že po bodové šňůře na začátku druhého poločasu, bychom Hradci mohli odskočit a nějak to dohrát. Ale Hradec ukázal svoji sílu, má sedm kvalitních hráčů, kteří si to umí půjčit a basket hrát. Je to pro nás varování. Musíme hrát koncentrovaně celých čtyřicet minut. Poznali jsme na vlastní kůži, že série bude tvrdá.

Na začátku druhého poločasu jste vedli o šestnáct bodů a vypadalo to, že utkání v klidu dohrajete. Proč se tak nestalo?

Člověk vede, má náskok, tak koncentrace není stoprocentní, ale měla by být, protože poté se stane, to co se stalo nám. Na druhou stranu ale vedeme v sérii 1:0, a to je důležité. Ve druhém utkání musíme do nich vletět.

Oběma týmům to slušně padalo z dálky…Opava dala čtrnáct, soupeř dvanáct trojek.

Souhlasím. My jsme střelci, je to naše hra. Hradec má také kvalitní střelce, takže tak to bude a je to o tom, komu se bude v dalším průběhu více dařit.

Vy osobně jste měl úspěšnost ve střelbě z dálky osmdesát procent. Piloval jste střelbu více než normálně?

Klasická příprava před play off. Každý si to udělá před nebo po tréninku, jak potřebuje, jak to cítí. Já se cítil dobře a jsem rád, že mi to tam padlo.

Soupeř vás přidržel v úzké rotaci, nedovolil vám zapojit kluky z lavičky. Může to mít vliv směrem k druhému utkání?

Samozřejmě rotace nebyla taková, jakou jsme chtěli. Ale do druhého zápasu můžeme vložit další hráče, kteří hráli méně minut a můžeme hrát ve stejném tempu. Máme větší rotaci a věřím, že to bude v dalším průběhu série znát.

Zápas byl bezesporu zajímavý, ale chyběli mu diváci…

Je to tak, vždycky se těším na žluté peklo, které zdobí halu. A je jen velká škoda, že nyní hrajeme před prázdnou halou.