Premiérový zápas v nadstavbě nedopadl pro opavské basketbalisty dobře. Slezané prohráli na domácí palubovce po prodloužení s Brnem 99:101. V závěru normální hrací doby to vypadalo, že by to Opavě mohlo vyjít, obzvlášť po trojce s faulem v podání Luďka Jurečky. Jenomže realita byla nakonec jiná.

Luděk Jurečka v duelu s Brnem | Foto: Petr Widenka

„Byl to těžký zápas,“ konstatoval po zápase Luděk Jurečka. „Musíme se ohlédnout za celými čtyřiceti minutami. Nestíhali jsme nějak pod košem. Soupeř měl třiadvacet útočných doskoků, což bylo moc,“ rozpitvával utkání opavský veterán. „Dohrávali jsme v menší sestavě, protože jsme měli problémy s fauly, a to nás trochu zlomilo,“ přiznal křídelník, který na palubovce strávil něco přes pětatřicet minut. „Na druhou stranu kredit našemu týmu, že bojoval, makal do závěrečného klaksonu,“ podotk Jurečka.