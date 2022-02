Další exhibice Opavy! Tentokrát pocítil demolici Hradec

Výsledek 100:36 se hned tak v profi basketbalu nevidí, souhlasíte?

Je pravda, že my jsme měli v prvním poločase trojky 11/9. Měli jsme extrémně vysoké procento, slušně nám to tam padalo a s tím by měl každý soupeř problém. Hradec Králové možná trošku doplatil na náročný program, který měl. My jsme hráli od samého začátku koncentrovaně a když máte tak vysoké procento úspěšnosti trojek, jste těžko zastavitelný.

Z tribuny bylo vidět, že i za jasného vedení, má Opava pořád velkou energii. Byli jste koncentrovaní celých čtyřicet minut. Čemu to přikládáte?

Kdybychom v hlavách měli myšlenky, že je to o třicet, že se nemůže nic stát, tak by se nám to mohlo vymstít. Možná to z ní blbě ale soupeř nebyl ve své kůži, tak proč mu nenaložit, co se do něj vejde. Dobře jsme si rozložili minuty, pošetřili síly na pátek.

V pátek máte Pardubice, to bude úplně jiný soupeř, než unavený Hradec…

Jasně. Pardubice jsou přece jenom trošku zkušenější mančaft a my jsme tam během naší krize prohráli. Máme jim co vracet. Jedeme tam vyhrát a věřím, že šňůru natáhneme.

Dali jste sedmnáct trojek, to je slušné číslo…

Od začátku nám to padalo s vysokým procentem. Je to fajn, protože nyní jsme zrovna prožívali trojkovou krizi. Doufám, že jsme to odšpuntovali a bude nám to padat dál.

Proti Hradci se trefili všichni hráči, tedy až na Radovana Kouřila, bude ho to něco stát?

Nemá žádný trest. Musel by mít pět faulů a nula bodů, tak by platil. Samozřejmě Luděk Jurečka trefil kilo, tak do kasy bude platit kilo.