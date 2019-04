Válečníci měli pod palcem první poločas. Opava ale předvedla velký obrat. Po přestávce vsadila na zónovou obranu a za dvacet minut dovolila hostům pouze dvaadvacet bodů. Vyhrála 74:63 a celou sérii hranou na čtyři vítězné duely srovnala na 2:2.

Druhý opavský duel začal zostra, nicméně Opava čekala necelé čtyři minuty na první koš. Ten zařídil Gniadek. Válečníci si udržovali vedení, po Šiškově zásahu svítil stav na ukazateli skóre – 2:7. Za opavské se z dálky trefil Zbránek. Po sedmi minutách ovšem Děčín vedl 7:14. Moc bodů, ale nepadalo. Nicméně Opavským to nešlo, jako ve středu, dělala zbytečné ztráty.

V úvodu druhé desetiminutovky nedal trojku Gniadek a Landa poslal Válečníky do desetibodového vedení – 8:18. Za Opavské odpovídal trojkou Jurečka. Jenomže domácí prapor se nezvedl. Náskok soupeře narůstal. Feštr z čáry trestného hodu zvyšoval na 11:24. Brzy se trefil znovu a s Opavou to nevypadalo vůbec dobře – 11:26. Czudkově výběru se nedařilo děčínský náskok umazat.

Po přestávce Děčín vedení navýšil, jenomže pak dal dvě šestky Šiřina, které podpořil trojkou a když dal koš s faulem Gniadek, byli domácí ve hře – 41:46. Pak střelci načas odmlčeli. Opava těžila z agresivní zóny. Přesně mířil až z perimetru Švandrlík a hala byla na nohou. Klečka další trojkou snížil na rozdíl jediného bodu. A Opava dál pálila z dálky. Trojka Bujnocha znamenal obrat – 50:48. Následovaly koše Bujnocha a Klečky – 54:48.

Ve čtvrté desetiminutovce se trefili z dálky Klečka s Autreym a drama gradovalo. Na palubovce to začalo čím dál více jiskřit. Na obou stranách bylo i docela dost nepřesností. Necelých pět minut před koncem si došel pro koš s faulem Autrey a bylo to jen o bod – 59:58. Carlson vzápětí strhl vedení na stranu Válečníků. Ve zlomovém momentu podržel Opavu trojkou Šiřina, platný byl i v obraně a když dal trojku i Bujnoch byli domácí kousek od druhého vítězství. To nakonec uhájili a celá série se stěhuje v neděli do Děčína.

BK Opava – Děčín 74:63 (8:16, 31:41, 54:50)

Body: Bujnoch 14, Šiřina, Zbránek po 11, Gniadek, Klečka po10, Švandrlík 8, Kouřil 7, Jurečka 3 -Carlson 11, Autrey, Feštr, Landa po 10, Šiška 8, Krakovič 7, Pomikálek 4, Ježek 3. Rozhodčí: Hruša, Blahout, Karafiat. TH: 15/11:15/11. Trojky: 13:4. Doskoky: 33:36. Fauly: 20:19. Diváci: 779.

Stav série: 2:2