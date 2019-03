První minuty zápasu nepřinesly žádnou velkou ofenzivní podívanou. Beksu poslal do vedení Švrdlík. Za domácí srovnával Dragoun. Další minuty se nesly v podobném duchu. Pardubice odskočily, Opavští dorovnali. Tak tomu bylo i v případě Klečky, který srovnával v šesté minutě na 11:11.

Východočechy v této fázi držel Švrdlík, který ze třinácti bodů zaznamenal hned deset. Necelé dvě minuty před koncem první desetiminutovky šly Pardubice do trháku. Zpod koše se prosadil Kohout – 12:18. Na rozdíl od duelu s Nymburkem nešla Slezanům střelba z dálky, nevytvářeli si ani pozice.

Trojkové trápení potlačil na začátku druhého hracího období Jurečka a i když další dva body přidal Bujnoch, držely si Pardubice desetibodový náskok. Zasloužil se o něj třemi proměněnými šestkami Svoboda. Opavským se úplně přestalo dařit v obraně a vedení hostů narůstalo, Kohout zvyšoval na 34:19. Domácí se dokázali zvednout. Pomohla jim trojka Slavíka, následně si došel pro koš s faulem Zbránek. Ale byly to Pardubice, kdo udával tempo hry. V poločase vedly 49:34.

Slezané vstoupili do druhého poločasu s pořádnou energii a během chvilky ukrojili sedm bodů z hostující ho vedení Bujnoch v krátkém sledu dal pět bodů – 46:51 a Czudkův výběr byl ve hře. A znovu Bujnoch z perimetru – 49:51. Opava byla v laufu. Zbránkova trojka znamenala přiblížení na bod a když dal dvě šestky Bujnoch domácí poprvé vedli. Pekelná jízda měla pokračování v podobě Klečkovy trojky. Po luxusní třetí čtvrtině vedli domácí 67:55.

Opava v pohodě rozehrála čtvrté hrací období, držela si slušný náskok a vypadalo to, že si dokráčí bez problémů pro vítězství. Jenomže nakonec bylo ze zápasu menší drama. Beksa šla do rizika, vrátila se do hry trojkami a bylo to jen o šest. Po Pulpánově trojce svítil na ukazateli skóre stav 80:75. Domácí si ale výhru vzít nenechali a Pardubice poprvé v této sezoně porazili.

BK Opava – BK JIP Pardubice 87:77 (14:20, 34:49, 67:55)

Body: Bujnoch 18, Zbránek, Šiřina po 16, Klečka 10, Dragoun 9, Gniadek 8, Jurečka, Slavík po 3, Štěpánek, Kouřil po 2 – Kohout 16, Švrdlík 12, Williams, McGaughey po 9, Škranc 8, Singletary, Svoboda po 7, Půlpán 5, Nečas 4. Rozhodčí: Hruša, Linhart, Pokorný. TH: 32/29:8/12. Trojky: 9:7. Doskoky: 40:43. Fauly: 16:28. Diváci: 652.