/FOTOGALERIE/ Opavští basketbalisté už jsou v Dijonu. Ve Francii je čeká čtvrtý zápas letošního ročníku Ligy mistrů. Před středečním večerním duelem mají na programu ještě dva tréninky. Ve výpravě nechyběla ani americká posila Marques Townes. Naopak zranění nepustilo do Francie Jakuba Šiřinu, Filipa Zbránka a Miroslava Kvapila.

Opavští basketbalisté dorazili do Dijonu | Foto: Deník/Roman Brhel

Opavští vyrazili do Francie v pondělí odpoledne, a to autobusem značky Man, který přímo řídil majitel dopravy Patrik Lamla. První zastávkou byla Vídeň, kde se tým ubytoval přímo na letišti. Asistent trenéra Kryštof Vlček prožil emotivní setkání, v rakouském hotelu se potkal s Vaškem Růžičkou, svým spolužákem z gymnázia. „To už se tak někdy stává. Vašek hodně cestoval, teď se svou čínskou přítelkyni usadil ve Vídni. Jsem rád, že jsme se mohli pozdravit,“ přiblížil Kryštof Vlček.

Vyprodaný ostravský Tatran rozparádilo univerzitní derby. Vítězem nečekaně VŠB

Po snídání se úřadující mistr přesunul do letištní haly a následoval odlet do Lyonu. „Je to celkem náročné, ale snažili jsme cestu natáhnout do dnů. Je pro kluky lépe stravitelná,“ poznamenal vedoucí mužstva Dominik Janoš.

Z Lyonu pak čekala na tým téměř tří hodinová cesta autobusem do Dijonu, kde jsou ubytovaní v hotelu Novotel. Během ní se hráči zastavili na krátkou svačinku. „Máme to zdárně za sebou. Musím říci, že Dijon má autobus hodně pohodlný,“ kvitoval opavský křídelník Jan Švandrlík. Osádka autobusu si cestu do místa zápasu vyplňovala různě. Například trenér Petr Czudek a masér Tomáš Roman se věnovali četbě literatury.

Středeční zápas má začátek ve 20 hodin. Ještě před ním čekají na Opavské dva tréninky a příprava u videa.