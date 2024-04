Již osmý ročník lyžařských závodů základních škol okresu Opava v obřím slalomu hostil Ski Areál Klobouk v Karlově pod Pradědem. Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stali lyžaři ze ZŠ Otická.

Žáci opavských základních škol mají za sebou lyžařské závody | Foto: ZŠ Vrchní

„Ve spolupráci se společností SKI Karlov s.r.o. se podařilo nachystat sjezdovku, která splňovala všechny podmínky pro bezpečné uskutečnění závodů,“ řekl ředitel ZŠ Vrchní Roman Podzemný, jehož škola závody pořádala. Velký kus práce při přípravě trati odvedli pracovníci Ski areál Klobouk pod vedením majitele areálu Zdeňka Mitáše.

Závod, kterého se v letošním roce zúčastnilo přes 150 dětí ze základních škol opavského okresu ve věku od 6 do 15 let, odstartoval již tradiční předjezdec, a to primátor města Opavy, Tomáš Navrátil, který si vyzkoušel náročnou trať závodní FIS sjezdovky společně se svým náměstkem Michalem Kokoškem. To vše se odehrálo pod dohledem ambasadora závodu, mistra světa a olympijského medailisty ve skocích na lyžích, Jaroslava Sakaly a předsedy ČUS Opava Petra Kašného.

Excelentní vstup do Ligy mistrů! Opava zastavila Porsche

„Děti si tradičně vyzkoušely náročnou, ale zároveň kvalitně připravenou trať, na které se pořádají i mezinárodní lyžařské závody. Trať byla jako každoročně postavena profesionálními trenéry, vybavena elektronickou časomírou a každý závodník měl na hrudi startovní číslo. To vše v dětech umocňovalo pocit opravdových lyžařských závodníků. Díky sponzorům si opět všichni závodníci odnesli spoustu krásných cen a památeční foto,“ přiblížil úspěšnou akci Roman Podzemný.

Závody se každoročně mohou uskutečnit díky velké podpoře SKI Karlov s.r.o., statutárního města Opavy, Moravskoslezského kraje, České unie sportu a velkého množství sponzorů a dobrovolníků. „Všem bychom chtěli vyslovit obrovský obdiv a velký dík za kus dobré práce, která každoročně přináší dětem spoustu radosti a zážitků,“ zakončil Roman Podzemný.

Vítězové jednotlivých kategorií:

II. kategorie chlapci: Robert Gilík

II. kategorie dívky: Vanessa Mikovská

III. kategorie dívky: Ellen Rozsíval

III. kategorie chlapci: Massimo Molin

IV. kategorie chlapci: Daniel Bahenský

IV. kategorie dívky: Melanie Trojková

Celkovým vítězem a držitelem putovního poháru se stala ZŠ Otická.