/FOTOGALERIE/ Talentované basketbalistky se sjely do Malých Hoštic. V místní sportovní hale proběhl druhý ročník mezinárodního turnaje s názvem Gala Spring Cup. Vypsán byl pro věkové kategorie U 12 a U14. Divákům se představilo deset týmů z České republiky, Polska a Slovenska.

V kategorii starších děvčat na sebe v prvním duelu narazil pořádající Basket Opava 2010 a Krnov. Domácí výběr zvítězil 37:25. I druhé utkání dopadlo pro Slezanky výborně. V krásném utkání zdolaly slovenskou Žilinu 55:49. Ve svém posledním vystoupení narazila Opava na polskou Wislu. Polky potvrdily své dominantní výkony a zápas i turnaj ovládly. Domácí ale i přes velkou únavu se svou bojovností do zápasu několikrát vrátily, přesto nakonec výsledek skončil poměrně jasně 39:62.

„Odehráli jsme tři kvalitní zápasy. Do hry zasáhla všechna naše děvčata, takže za nás turnaj splnil účel. Jednalo se o kvalitní přípravu na nadcházející kvalifikaci o žákovskou ligu, která děvčata čeká o nadcházejícím víkendu v Českých Budějovicích,“ řekl trenér Viktor Cvek. „Velmi přínosná byla zejména konfrontace s novými soupeři a poznání, jak se trénuje a hraje basket v sousedních zemích. Děvčata se prezentovala velkou bojovností, nasazením, snahou hrát rychlý basketbal a hlavně v každém zápase došlo ke zlepšení. Celkové druhé místo bylo jen třešničkou na dortu k nově nabitým zkušenostem. Chtěl bych také vyzdvihnout neuvěřitelnou atmosféru celého turnaje, kdy za toto patří velký dík rodičům děvčat,“ řekl ještě Cvek.

V pondělí do bojů zasáhla mladší děvčata, kdy v této kategorii se turnaje zúčastnilo celkem šest týmů. Opavské holky nastoupily ve skupině postupně proti OSK Olomouc a Renocaru Podolí. V prvním zápase výborným výkonem soupeři nedaly šanci a zvítězily 56:23. Ve druhém utkání po bojovném výkonu Opavanky porazily také soupeře z Podolí u Brna, a to výsledkem 40:32 a mohly se těšit na finále s týmem ze Žiliny. Slovenský tým měl viditelnou fyzickou převahu, ale opět se ukázalo bojovné srdíčko Opavských, kdy soupeři nedaly nic zadarmo a donutily ho hrát až do konce, kdy nakonec padly výsledkem 33:22.

„Všech dvaadvacet hráček odvedlo na celém turnaji, v každé sekundě maximální bojovný a obdivuhodný výkon. Ve finále se Žilinou, jež se hrálo ve fantastické atmosféře, kterou nám vytvořili naši jedineční a skvělí fanoušci, se holky praly až do poslední sekundy. Pár proměněných soupeřových košů z dálky a pár nedaných našich dvojtaktů nakonec udělalo šťastnější Žilinu. Z turnaje si odnášíme samá pozitiva, kdy holky opět ukázaly neskutečnou bojovnost, získaly nové zkušenosti a herně se posunuly o další kroky kupředu,“ řekla k mladší kategorii trenérka Tereza Kuklová.