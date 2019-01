Marcela Dudová: Našlapané kilometry vás dostanou do pohody

Spinning? I to je forma, milé dámy, jak se dostat do pohody. Své o tom ví instruktorka Marcela Dudová, která už několik let vede jeho lekce. Sama ho má ráda. „Spinning je vhodný jak pro muže, tak pro ženy. Ale ze své praxe vím, že řada žen mu propadla," usmívá se sympatická instruktorka. „Našlapané kilometry vás dostanou do pohody," dodává.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Jan Jelínek

Nyní je třeba trochu přiblížit, co to spinning je. „Řeknu to v krátkosti. Jedná se o cvičení na nepohyblivých kolech, takzvaných spinnerech. Lekce je vedena certifikovaným instruktorem, který pomůže nastavit kolo podle výšky cvičence, aby si nezatěžoval kloubní systém. „Tento cyklistický program je určen pro lidi každého věku a různé úrovně zdatnosti. To znamená, že na lekci se klidně potká zdatný cyklista, co má najeto stovky kilometrů, s paní v pokročilejším věku, která se prostě po vánocích rozhodla udělat něco pro své zdraví," pokračuje Marcela Dudová. „Tento sport klade důraz na techniku na kole a je nenáročný na koordinaci pohybu. Zátěž si každý určuje sám podle svých možností a cílů. Nemusíte na nikoho čekat a nikomu se přizpůsobovat. Rytmus a frekvenci určuje hudba, kterou vybírá lektor podle předem připraveného profilu trasy. Terény jsou různě kombinované. Kopce či roviny, a to buď jízda v sedle, nebo ze sedla," seznamuje dále se spinningem opavská instruktorka. Které partie těla dostávají nejvíce zabrat? „Při jízdě procvičujeme především spodní část těla. Veškeré svaly nohou a tolik opěvované hýžďové svaly. Paže a trup jsou ale pochopitelně zapojeny také," podotýká Marcela Dudová. A v čem vyrazit na lekci spinningu? „Nejdůležitější je obuv s pevnou podrážkou. Nevhodné jsou plátěné tenisky. A to i za cenu, že bez Conversů nebudete úplně in," usmívá se Marcela Dudová a přikládá jednu humornou historku: „Na lekci přišla paní v domácích cuklích, protože na letáčku stálo. Do spinningového sálu pouze v čisté obuvi." Obuv není ale vše. Důležité je také oblečení. „Někdo preferuje cyklistický funkční dres a kalhoty s měkkou vložkou a jiný savé materiály. Já mám obojí, ale nejlépe se cítím v bavlněném tričku a tříčtvrtečních elasťácích," přikládá instruktorka svou vlastní, zkušenost. „Co chybět nesmí, je ručník, který uvítáte po několika málo minutách, a pochopitelně láhev s pitím, prosím pěkně doporučuji nesyceným," zdůrazňuje. Závěrem pak říká: „Je fajn, že na spinningu jedeme jako tým ale přitom každý sám za sebe. V žádném případě nejde o závod. Zapracujete na své fyzičce a přitom krásně pročistíte hlavu a mysl."

Autor: Roman Brhel