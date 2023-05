„Abych pravdu řekl, vůbec jsem takový vývoj nečekal,“ přiznal Deníku s úsměvem zkušený žokej. Loni si našel civilní zaměstnání, dostihová kariéra šla pomalu do ústraní. „Našel jsem si práci. Ale nebylo to ono, táhlo mě to zpátky ke koním. Prostě mi to chybělo,“ poznamenal Marek Stromský. Dostal nabídku z německých Drážďan. „Šlo o zajímavou práci, trénoval jsem rovinové koně, dělal práci, která mě bavila. Šlo pro mě o velmi dobrou zkušenost. Sice jsem byl bez rodiny, ale nelituji. Existuje možnost, že se do Německa ještě vrátím,“ podotkl přední český žokej.