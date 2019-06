Ze dvou startů v Pardubicích vytěžil druhé a osmé místo. „Mintaka nešla špatně. Se Sněžekou to bylo už horší,“ přiznal Stromský.

V neděli následoval přesun do italského Merana. První dostihl s pětiletou bělkou Dajukou nedokončil. „Poprvé šla velké skoky, na nováčka to byl pro ní těžký kurz. Bohužel svou roli sehrál i terén. Docela dost to klouzalo, spadl například i Pepa Baroš. Na předposlední překážce nám to ujelo,“ popisoval první italský start Marek Stromský. „Naštěstí o žádný vážnější pád nešlo,“ dodal.

Hned vzápětí stál na startu znovu. Tentokrát s King Heart. Favoritem byl přitom Leonardo Da Vinci. „Nám sedlo všechno na jedničku. Vyhráli jsme o skoro o dvanáct délek. Koník ukázal velký potenciál,“ usmíval se po vítězství se svěřencem trenéra Radka Holčáka Marek Stromský.