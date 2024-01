/FOTOGALERIE, VIDEO/ Jeden z nejlepších českých žokejů Marek Stromský má dnes padesát. Dostihový Jágr ze Štěpánkovic se stále udržuje ve výborné formě. Loňská sezona byla toho důkazem. V jejím průběhu končíval na bedně, vrcholem bylo třetí místo v sedle Stara na slavné Velké pardubické.

Marek Stromský má padesát | Foto: Deník/Luboš Jeníček

Kariéra skromného kluka ze Štěpánkovic je opravdu bohatá a i úspěšná. Na Velké startoval dvacetkrát. Dvakrát ji i vyhrál, bohužel oficiálně ne. S Amantem minul točný bod a Nikasovi našli v těle zakázanou látku. V obou případech přišla diskvalifikace. Nezlomilo ho to. Otec dcery Veroniky a syna Filipa se dokázal vždy zvednout, a to i díky velké podpoře manželky Jany. Pod trenérem Gregem Wroblewskim prožívá Marek Stromský v současné době další povedené období. Pomohlo mu i to, že práci našel kousek od domova, splnil se mu tím jeho sen. Dokonce den po svém životního jubileu se představí na dostizích v italské Pise.

Během své kariéry zaznamenal 1 851 startů, 293 v rovinových a 1558 v překážkových dostizích. Na kontě má 258 vítězství. Na Velké byl druhý s Amantem a Hegnusem, třetí byl v té poslední se Starem. Nejvíce startů, a to 344 si zapsal pod trenérem Radkem Holčákem.

Poslední slovo zdaleka neřekl. I v letošním roce bude patřit k absolutní špičce. Redakce Deníku přeje Marku Stromskému všechno nejlepší, zdravíčko a co nejvíce úspěchu v koňském sedle.