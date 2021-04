„Se slovem favorit bych byl opatrný,“ zůstává nohama na zemi zkušený pivot Martin Gniadek. Sám se na vyřazovací boje těší. „Mám to rád, je tam ale jedno velké ale,“ řekl mimo jiné v rozhovoru pro Deník. Čtvrtfinálová série s Východočechy startuje v úterý a ve středu na opavské palubovce. Třetí duel je na programu v sobotu v Hradci Králové.

Martine, generálka na play off vám vyšla. Pražské Vysokoškoláky jste porazili, nicméně čtvrtá čtvrtina nebyla značka ideál. Souhlasíte?

Možná ano. Ale nemyslím si, že by to bylo až tak špatně. Udělali jsme ostrou zkoušku před startem play off. Nebylo to úplně, jak se říká, v suchém triku, ale mělo to poněkud prvky dramatu. Museli jsme se s tím trošku vypořádat.

Takže to bylo cíleně?

(usměje se). To ne, prostě jsme hledali cestu na obranu USK Praha, nějakou dobu jsme ji nemohli najít. Do toho Shilb dal dvě tři těžké trojky a hosté to trochu zdramatizovali.

Ve čtvrtfinále narazíte na Hradec Králové, dle ohlasů vašich spoluhráčů je vidět, že jste si tohoto soupeře i přáli…

Nemyslím si, že bychom si soupeře vybírali. Jde spíše o vzdálenost, mám na mysli třetí zápas. Do Hradce Králové je přece jen blíž než třeba do Ústí nad Labem, což má vliv i na samotný výkon.

Jak vy osobně se těšíte na čtvrtfinálovou sérii?

Těšil bych se více, kdyby do haly mohli diváci. Je to takové smutné. Jsme ale rádi, že se play off hraje a ne jako loni. Doufám, že nám to vyjde a postoupíme dál.

Teprve až v play off začíná pro zkušené hráče, mezi které vy patříte, ta pravá sezona. Také to tak vnímáte?

Play off mám hodně rád, ale jak už jsem řekl, ten šestý hráč v podobě diváků bude chybět a to je takové to, co vás posune v play off o level výše a může změnit úplně celý průběh zápasu. Tak to nám bude chybět. Takže těšit se těším, ale těšil bych se víc, kdyby to bylo s diváky.

Vy jste šli do sezony v nějakém personálním složení. To se ale v průběhu změnilo. Jak moc vzrostla síla týmu s příchodem Petra Bohačíka a Radovana Kouřila?

Jejich příchod bezesporu pomohl. Navíc se nám zranil Lukáš Bukovjan, tak příchod Radovana Kouřila se nám hodil. Navíc je to kvalitní hráč. To samé Petr Bohačík. Pod košem si odvede černou práci. Za mě výborné posílení kádru.

S příchodem Petra Bohačíka se i vám osobně uleví…

Nemusím stavět stěžejní clony, což stojí sílu. Péťa tu sílu má a já se mohu o to více soustředit na jiné věci.

Ještě k Hradci Králové. V sérii jste jasným favoritem…

To je to. A jsme zase u diváků. Být to s nimi, máme plnou halu a naše síla jde nahoru. Takhle tomu až tak není. Hradec uspěl v předkole, je nažhaven a určitě bude sebevědomý. S označením velký favorit bych byl opatrný.