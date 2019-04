Kdo zápas viděl, musí uznat, že Slezané musí cítit křivdu. Sudím utkání vůbec nevyšlo, očividně podlehli atmosféře.

„Byl to zvláštní zápas se smutným koncem pro nás,“ hlesl opavský pivot Martin Gniadek. Opava měla pekelný začátek. Padalo ji to z dálky, v krátkém časovém úseku nasázela domácím sedm trojek. „Myslel jsem, že náš nástup je zlomí. Děčín se ale dokázal vrátit do utkání. Nebyli jsme schopni hrát tak dobře jako na začátku,“ pokračoval osmadvacetiletý pivot.

Sám cítil zklamání o to větší, neboť brzy nasbíral pět faulu a zápas pro něj skončil. Mrzelo ho to, o to více, neboť v play off se cítí jako ryba ve vodě.

„Rychle jsem nasbíral dva fauly a pak se to vezlo. Sudí nastavili zápasu zvláštní metr. Některé tvrdé zákroky pouštěli a něco úzkostlivě pískali,“ kroutila hlavou opavská opora. „Některé fauly ale byly přitažené za vlasy,“ dodal.

Děčín hrál místy až za hranou tvrdosti. „Hraje svůj styl. Navenek si hrají na tvrdé chlapíky a sami padají jak hrušky,“ podotkl Martin Gniadek.

Co je třeba udělat, aby se série vrátila do Děčína? „Především se musíme soustředit sami na sebe. Nový trenér Grepl naordinoval svému týmu taktiku, kterou provozoval sám jako hráč. Děčínští hráči se nás snaží rozhodit nějakými diskuzemi, pořád mají připomínky. Tohle jim baští celá hala, diváci se podle toho chovají. Ukazuje to obrázek, jací lidé v Děčíně žijí,“ rýpl si důrazný pivot.

Úterní duel má začátek v 18 hodin.