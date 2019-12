„Doufám, že nám to co nejdéle vydrží,“ přeje si Martin Gniadek. Devětadvacetiletý pivot má v letošní sezoně slušná čísla. Doručuje v průměru dvanáct bodů na zápas.

Martine, v týdnu vás čekají dva domácí zápasy. Nejdříve v Alpe Adria cupu s Vídní a v sobotu s Kolínem. Jak je vidíte?

Ve Vídni jsem nebyl, sám jsem zvědavý, v jaké sestavě přijedou. Nepřipouštím si ale, že bychom měli zaváhat. Kolínu odešel Filip Vukosavljević do Děčína, je tak oslabený. Hrajeme doma, kde musíme být stoprocentní.

Opava se veze na vítězné vlně, v čem vidíte hlavní důvod?

Jsem rád, že se nám daří. Kuba Šiřina hraje ve skvělé formě. Jednou se k němu přidá Luděk Jurečka, jednou Vašek Bujnoch, Kuba si ji ale drží stabilně. Musí si jen přát, ať se mu daří pořád. Velkou roli hraje také psychika. Loni jsme v Lize mistrů prohrávali docela dost, což se projevovalo na našem sebevědomí. Na druhou stranu jsme nabrali zkušenosti, ze kterých v současné době těžíme.

Může se stát, že Kubovi to přestane jít, nebo vypadne kvůli zranění. Nehrozí, že se tím opavská hra sesype? Přece jen hodně na něj spoléháte…

Je to pro nás klíčový hráč, jeho případná absence by byla znát, ale do hry se vrací Radim Klečka, což je pro nás velmi dobré.

Máte za sebou reprezentační přestávku. Byli jste rozjetí, v tempu, nemohla vám uškodit?

To vůbec. Odfrkli jsme si, pověnovali se posilovně. Věřím, že nás to posunulo ještě dál.

Pozitivem je, že začali do haly chodit i diváci…

Každému hráči se lépe hraje před plnými tribunami. Myslím si, že kromě našich výkonů diváky do haly přilákalo i snížení cen vstupného.

V Opavě diváci na basket chodí, ale v Šenčuru či Vídni to byla obrovská bída…

Nečekal jsem, že to bude taková bída. Máme zápasy navíc, je to lepší než trénovat, ale divácký zájem u našich soupeřů je děsivý.Je to, jako byste hráli přátelák. Otázkou je, zda by se soutěž u nás neměla raději hrát čtyřkolově.

Nicméně Šenčur ani Vídeň nejsou žádní nazdárci, což jste sami na vlastní kůži pocítili…

Uvidíme, jak se předvedou u nás, v jakých sestavách nastoupí. My musíme postoupit, nic jiného nás nezajímá.